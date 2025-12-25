Украинский футболист установил мировой рекорд в Нидерландах. Видео

Юный украинский футболист Андрей Панив установил мировой рекорд по жонглированию футбольным мячом. 11-летний уроженец села Сторона на Львовщине выполнил 13 096 набиваний ногами за одну попытку, что было официально признано мировым достижением.

Видео дня

Рекорд был зафиксирован Национальным реестром рекордов и установлен в ходе непрерывного жонглирования, которое продолжалось 1 час и 37 минут. Сам Андрей в интервью рассказал, что идея побить мировой показатель возникла не сразу и во многом стала продолжением его предыдущего успеха.

По словам футболиста, после установления рекорда Украины он практически каждый день говорил отцу о желании превзойти собственный результат. В итоге попытка оказалась успешной и позволила одновременно обновить как национальное, так и мировое достижение. Предыдущий рекорд Украины составлял 8 962 набивания, а мировой ориентир находился на уровне 11 111.

Отец Андрея отметил, что сын начал активно заниматься футболом после того, как в детстве стал ходить с ним на матчи в селе, а затем попал на первые тренировки. Уже на дебютном турнире мальчик забил гол и получил награду лучшему игроку, после чего тренировки стали ежедневными.

В настоящее время Андрей Панив тренируется в Нидерландах по приглашению основателя Федерации уличного футбола Украины Ильи Варченко. Юный украинец выступает за клуб "АТС' 65" из города Хенгело и уже забил 33 гола в 14 матчах.

Сам футболист признается, что рассматривает Нидерланды как первый шаг к профессиональной академии и мечтает в будущем играть за "Барселону". Установленный мировой рекорд он называет важным этапом, но не главной целью своей футбольной карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!