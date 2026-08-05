"Боюсь за безопасность": звездный гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, высказался о российском вторжении

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который принял гражданство Хорватии, признался, что был шокирован нападением России 24 февраля 2022 года. Вице-чемпион Олимпиады-2024 в составе "сине-желтых" также отметил, что его близкие продолжают проживать в родных Черкассах.

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Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Vecernij List. По словам спортсмена, который считается восходящей звездой спортивной гимнастики, во время полномасштабного вторжения агрессоров он находился в немецком Котбусе, где проходил очередной этап Кубка мира.

"Мы все были в шоке, после этого было очень трудно сосредоточиться на соревнованиях. Психологическое давление было огромным, мы не спали, но не сдавались. В итоге мне удалось завоевать две медали – золотую на бревне и серебряную на коне, но эти дни были действительно очень эмоциональными и тяжелыми. Хотя моя семья не живет рядом с линией фронта, ракеты и дроны летают над моим городом, часто отключают электричество, и жизнь отнюдь не лёгкая. Я постоянно думаю о членах своей семьи и, конечно, боюсь за их безопасность", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Илья получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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