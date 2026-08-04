Можно ли брать домашних животных в убежище: что говорит законодательство

Госпродпотребслужба напомнила украинцам, что во время воздушной тревоги они имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. Это право действует в Украине после внесения в 2024 году изменений в Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

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О правилах пребывания в укрытиях с домашними питомцами напомнила Госпродпотребслужба. В ведомстве отметили, что это решение стало важным шагом для защиты не только людей, но и их животных, ведь ранее из-за запрета владельцы иногда не спускались в укрытия или оставляли своих питомцев без присмотра.

Безопасность для всех

В то же время право находиться в укрытии вместе с домашним животным предполагает ответственность владельца. Именно он должен обеспечить безопасное пребывание своего питомца и не создавать неудобств или угроз для других людей.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют во время пребывания в убежище держать собак на поводке, а кошек, мелких собак и других домашних животных перевозить в переносках или специальных контейнерах. Также владельцам советуют брать с собой запас воды и корма, ветеринарный паспорт при наличии, необходимые ветеринарные препараты и средства для уборки за животным.

Кроме того, домашних животных нельзя оставлять без присмотра. Их поведение необходимо постоянно контролировать, особенно в условиях большого скопления людей и во время воздушной тревоги.

Важные требования

Особое внимание законодательство уделяет собакам, входящим в Перечень опасных пород, утвержденный Кабинетом Министров Украины. В общественных местах, в том числе и в убежищах, они должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

В этот перечень, в частности, входят американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, доберман, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, или алабай, бульмастиф, тибетский мастиф, аргентинский дог, канарский дог, американская акита, а также другие определенные законодательством породы и их метисы.

В ведомстве подчеркивают, что даже хорошо социализированная и послушная собака во время взрывов, громких звуков и стресса может вести себя непредсказуемо. Именно поэтому использование поводка и намордника является важным требованием безопасности.

В укрытиях также находятся дети, пожилые люди, лица с инвалидностью и граждане, которые могут бояться животных или иметь аллергию. Соблюдение простых правил помогает сделать пребывание в защитном сооружении безопасным и комфортным для всех.

Госпродпотребслужба подчеркнула, что домашние животные имеют право находиться рядом со своими владельцами во время воздушной тревоги. В то же время ответственное отношение к их содержанию, соблюдение требований законодательства и уважение к другим людям остаются обязательными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кривом Роге женщине с тремя детьми отказались впустить в укрытие в местном дворце культуры. Основанием для отказа стало то, что с ними был домашний питомец — собака Оливер.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины отменило запрет на допуск животных в убежища, предусмотренный приказом от 2018 года. Люди с домашними питомцами должны размещаться в отдельных помещениях или обособленных местах убежища.

Волонтеры и спасательные службы подчеркивают: даже несколько минут промедления могут стоить жизни. Поэтому совместно с компанией Pethouse, которая развивает культуру ответственного владения домашними животными, мы подготовили базовый набор вещей для хвостатого члена семьи.

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