В Украине ожидается существенное подорожание бензина: к чему "готовятся" АЗС

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин. Так, в понедельник, 3 августа они продают его в среднем по 81,25 грн/л, что на 6 коп. выше, чем было в пятницу, 31 июля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в первой половине августа стоимость топлива может существенно увеличиваться – по прогнозам, она достигнет 95 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы объясняют: первые две недели августа будут достаточно сложны на топливном рынке – ведь: из-за обмеления Дуная движение топливных танкеров ограничено.

"До 15 августа цены на бензин будут двигаться до 95 грн/л. Во второй половине месяца ситуация должна стабилизироваться, а цены прекратить рост", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на оптовых рынках бензин уже заметно подорожал. Так, 31 июля по сравнению с 24 июля средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,02 грн/л – до 80,89 грн/л.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 77-86,49 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Neftek.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине пока отказались от идеи передвижных АЗС из-за рисков продажи некачественного топлива и проблем с налоговым контролем, тогда как стационарные заправки могут сократить график работы и убрать часть услуг в опасных регионах. Украинцев призывают реже посещать АЗС и проводить там как можно меньше времени, ведь из-за российских атак уже пострадали до 200 объектов топливной инфраструктуры.

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