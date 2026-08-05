Пережив прямое попадание ракеты в наш дом, мы решили поделиться неочевидными советами, которые могут помочь.

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Далее текст на языке оригинала.

Досвід показав, що більшість із тривожної валізки побоку. А деякі з цих порад, якими ми ділились на словах, вже допомогли знайомим під час останніх влучаннь.

1. Респіратор із фільтром, найякіснішим, який знайдете. Ракетне паливо, порох, гарь, чадний газ, пил від зруйнованих конструкцій будівлі, продукти горіння пластику та ін. – все це дуже ускладнює дихання. Я ще 3 дні відчувала сильний тиск у легенях і, вибачте, мала чорні шмарклі. Горло все ще дере, вже 3 тижні. Респіратор не захистить на 100%, але полегшить дихання.

2. Ліхтарик. Має бути під рукою. Світло вирубається одразу. А в стіні диму взагалі орієнтуватися складно.

3. Свисток. В Аврорі дитячий продається по 40 грн. Якщо опинитесь під завалами, так вас швидше знайдуть. Нашій сусідці, від квартири якої лишилась лише діра, пощастило мати під рукою металевий ковш у ванній, де вона ховалася. Вона била їм із усіх сил. Це врятувало їй життя, бо рятувальники одразу почули.

4. Ліки. Окрім очевидного. Ви маєте знати слабкі сторони свого організму, які одразу реагують на стрес. У мене це шлунок. Мене скрутило так, що думала, сканаю. Ледве дочекалася кінця тривоги, щоб отримати у лікарів швидкої Ношпу. У вас це може бути тиск, серце, защемлення нерва тощо. Підготуйтесь.

5. Вода. Обовʼязково. Багато. Навіть якщо не хочеться пити. Пийте самі, давайте пити оточуючим. Треба якнайшвидше виводити токсини.

6. Взуття. Найкраще показали себе Крокси. Чи щось подібне, закрите, на товстій гумовій підошві. Краще сантиметри 4-5, із закритою ступнею. Є вірогідність, що вам доведеться вилазити через уламки залізобетонних конструкцій, скло. Це захистить ноги. Хай стоять біля дверей чи, знов-таки, будуть у валізці. Але якщо не маєте навички ходити в такому взутті, ногу можна підвернути. Зважайте на ризики.

7. Одяг. Киньте у валізку джинси і кофту, в які можна буде перевдягтись, щоб не вештатись потім у піжамі. В будинок, навіть якщо він вціліє, вас можуть ще довго не пустити.

8. Щодо тварин. Переноска – там же, де тривожна валізка, під рукою. Один раз заплатіть за консультацію і порадьтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування і заздалегідь придбайте Габапентин. Це справді діючий заспокійливий препарат для тварин. Інші важливі ліки на різні випадки: при стресі, пораненні, піні з рота, дрижанні чи хроніці. Скільки набрати і як дати. На кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефона і рецептів може не бути під рукою.

9. Бронеплівка на скло – топ. Чи хоча б скотч (по периметру скла, потім хрест на хрест, потім перемичка). У нас було і те, і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєне – вдрузки. І не забудьте про дзеркала – це теж скло.

10. Контакти близьких. Поміж документів у валізці – звичайний блокнот із записами контактів та імен. Пам'ять на стресі відшибає. А блокнот можна просто дати в руки рятувальникам чи медикам.

11. Вологі серветки. Хоч маленьку пачку. Коли все вкрито димом, пилом і гарʼю, дуже хочеться вмитися чи вимити руки, а вода буде потрібна, щоби пити.

Тут не пишу про очевидні речі, як кровоспинні, джгути та інше. За 5 років повномасштабки всі вже це знають. Але ці деталі з нашого болючого досвіду варто додати.

Проте нехай вони ніколи не стануть вам у пригоді.

Тримаймося.