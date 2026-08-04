Как сейчас выглядит Мудрик после полутора лет без футбола. Появились первые кадры с тренировки в "Челси". Фото и видео

Украинский вингер Михаил Мудрик вернулся к работе с основным составом "Челси" после длительного отсутствия. Футболист присоединился к команде в Гонконге, где лондонский клуб проводит предсезонный сбор.

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Видно, что Мудрик тренируется вместе с партнерами, участвует в игровых упражнениях с мячом и выполняет физическую работу наравне с остальными игроками команды.

Это первое полноценное появление украинца в расположении "Челси" после завершения его допингового дела.

31 июля Футбольная ассоциация Англии сообщила об окончании рассмотрения дела Мудрика. Четырехлетнее отстранение было полностью отменено, после чего футболист получил разрешение возобновить тренировочный процесс.

Украинец не участвовал в официальных матчах на протяжении 20 месяцев. В ноябре 2024 года он был отстранен от игр и занятий с командой после положительной допинг-пробы на мельдоний.

В начале августа 2026 года Мудрик вернулся в расположение "Челси" и присоединился к предсезонной подготовке. Сейчас команда находится в Гонконге, где продолжает подготовку к новому сезону.

Следующий товарищеский матч лондонский клуб проведет 5 августа против "Ювентуса". На данный момент информации о возможном участии Мудрика в этой встрече нет.

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