С 30 июля 2026 года в Украине вводится в действие Закон Украины "О факторинге". Его принятие стало одним из шагов на пути гармонизации украинского законодательства с европейскими подходами и международными правилами УНИДРУА.

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Закон комплексно регулирует факторинговую деятельность, устанавливает новые правила работы финансовых компаний и призван сделать этот финансовый инструмент более понятным и привлекательным для бизнеса.

В то же время отдельные положения нового Закона уже сегодня вызывают вопросы относительно их соотношения с действующими нормами Гражданского кодекса Украины. Именно эти вопросы могут стать предметом первых судебных споров после введения Закона в действие.

Рассмотрим несколько наиболее интересных из них.

Если договор запрещает уступку права требования, можно ли все равно его уступить?

Одной из наиболее дискуссионных новелл нового Закона является вопрос договорных ограничений на уступку права денежного требования.

Действующий Гражданский кодекс Украины, как и проект его новой редакции, исходит из того, что даже если между кредитором и должником существует договоренность о запрете уступки права требования, заключенный вопреки такому запрету договор факторинга не становится недействительным. В то же время кредитор может нести ответственность перед должником за нарушение договорных обязательств.

Новый Закон Украины "О факторинге" устанавливает другой подход. Он предусматривает, что условия договоров, которые запрещают или ограничивают уступку права денежного требования по договору факторинга, а также устанавливают штрафы или другие санкции за такую уступку, являются ничтожными.

Для бизнеса это означает, что возможности договорного контроля за дальнейшей уступкой права требования могут существенно сузиться.

В то же время практическое применение этих норм, особенно во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса Украины, вероятно, еще потребует формирования устойчивой судебной практики.

Просроченные долги: покупать можно или нет?

Не менее интересные вопросы возникают в отношении работы с просроченной дебиторской задолженностью.

Гражданское законодательство традиционно допускает уступку как существующих, так и будущих прав требования. Именно на этом много лет основывался рынок приобретения проблемной задолженности.

Вместе с тем новый Закон Украины "О факторинге" устанавливает, что предметом договора факторинга не может быть право денежного требования, срок исполнения которого уже наступил на момент заключения договора факторинга.

На практике возникает вопрос: означает ли это, что приобретение просроченной задолженности больше невозможно вообще или исключается лишь возможность оформления таких операций именно как договоров факторинга?

По нашему мнению, более обоснованным выглядит второй подход. Запрет касается именно договора факторинга как финансовой услуги, но не лишает стороны возможности осуществлять обычную уступку права требования в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины.

Именно такое толкование позволяет согласовать новый Закон с общими положениями гражданского законодательства, хотя окончательный ответ, безусловно, сформирует судебная практика.

Можно ли отдельно уступить право на штрафы и пеню?

Отдельные вопросы могут возникнуть и в отношении уступки права требования неустойки.

Новый Закон предусматривает, что право требования в отношении штрафов, пени или других санкций не может быть предметом договора факторинга отдельно от основного денежного требования.

Соответственно, запрещается уступать право требования в отношении неустойки отдельно от основного обязательства по договору факторинга. Если кредитор намерен продать штрафы и пеню отдельно от основного долга, это следует структурировать как обычную уступку права требования.

В то же время в гражданском праве требования о взыскании неустойки традиционно рассматриваются как самостоятельные имущественные права, которые могут быть предметом гражданского оборота.

Поэтому в данном случае практическое значение будет иметь ответ на вопрос, распространяется ли установленное Законом ограничение только на договоры факторинга или оно повлияет и на другие способы уступки права требования.

Кто первым зарегистрировался, тот и получил приоритет?

Еще одной новеллой стало введение специального механизма определения приоритета между несколькими факторами.

Новый Закон предусматривает, что преимущественное право имеет фактор, который первым зарегистрировал уступку права денежного требования в соответствующем Реестре.

При этом решающего значения не будет иметь даже то, знал ли он о существовании другого договора в отношении того же требования.

Фактически юридическое значение государственной регистрации существенно возрастает.

Для финансовых компаний это означает необходимость максимально оперативно осуществлять соответствующие регистрационные действия, поскольку именно скорость регистрации может определить результат будущего спора между несколькими претендентами на одно и то же требование.

Что это означает для бизнеса?

Новый Закон Украины "О факторинге", безусловно, является важным этапом развития украинского финансового рынка. В то же время его практическое применение может поставить перед бизнесом ряд новых юридических вопросов.

анализ действующих договоров на предмет наличия ограничений на уступку права требования;

работа с просроченной дебиторской задолженностью;

уступка прав требования в отношении штрафов и пени;

своевременная регистрация уступки права денежного требования;

пересмотр внутренних процедур факторинговых компаний.

Вывод

Новый Закон Украины "О факторинге" создает современную модель правового регулирования факторинговой деятельности и приближает украинское законодательство к международным стандартам.

Вместе с тем отдельные его положения неизбежно потребуют толкования в процессе практического применения. В первую очередь это касается соотношения нового Закона с общими положениями Гражданского кодекса Украины об уступке права требования.

Именно поэтому после 30 июля 2026 года бизнесу стоит внимательно следить не только за текстом нового Закона, но и за формированием судебной практики. Именно первые решения Верховного Суда дадут ответ на многие вопросы, которые сегодня остаются открытыми, и определят, насколько предсказуемым и эффективным станет новое регулирование факторинга в Украине.