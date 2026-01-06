УкраїнськаУКР
русскийРУС

Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
618
Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) якобы принял решение завершить карьеру после страшного ДТП, в которое он попал в Нигерии. 36-летний британец уже сообщил об этом своим родным, чем невероятно их обрадовал.

Видео дня

Об этом в интервью газете The Punch рассказал дядя боксера Эдедамола Джошуа. По его словам, после аварии, которая произошла 29 декабря и унесла жизни двух тренеров супертяжа, Энтони испытал серьезное потрясение и сделал выбор в пользу ухода из профессионального спорта.

Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ
Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

"Главное, что он завершил боксерскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – сказал дядя боксера.

Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ
Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

Напомним, ДТП с участие Энтони произошло в нигерийском Макуне. Lexus, в котором находился супертяж, потерял управление и врезался в стоящий на обочине грузовик. Боксер отделался легкими травмами, а полиция главной причиной аварии назвала превышение скорости.

Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом развернул флаг Украины с эмблемой ГУР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe