Боя с Фьюри не будет? Джошуа решил завершить карьеру после смертельного ДТП – СМИ

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) якобы принял решение завершить карьеру после страшного ДТП, в которое он попал в Нигерии. 36-летний британец уже сообщил об этом своим родным, чем невероятно их обрадовал.

Об этом в интервью газете The Punch рассказал дядя боксера Эдедамола Джошуа. По его словам, после аварии, которая произошла 29 декабря и унесла жизни двух тренеров супертяжа, Энтони испытал серьезное потрясение и сделал выбор в пользу ухода из профессионального спорта.

"Главное, что он завершил боксерскую карьеру. Это то, чему мы рады, потому что каждый раз, когда он выходит на ринг, нас переполняют эмоции. Каждый раз, когда он падает, у нас словно сердце вырывается из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его боев – это слишком большая травма и для нас. Теперь, когда он сказал, что уходит под самые громкие овации, мы счастливы", – сказал дядя боксера.

Напомним, ДТП с участие Энтони произошло в нигерийском Макуне. Lexus, в котором находился супертяж, потерял управление и врезался в стоящий на обочине грузовик. Боксер отделался легкими травмами, а полиция главной причиной аварии назвала превышение скорости.

