Больше не сыграет: футболист сборной Украины отказался выступать за испанский клуб

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков больше не намерен выступать за испанскую "Жирону" после того, как команда вылетела из элитного дивизиона национального чемпионата. 28-летний футболист уже проинформировал о своем решение руководство каталонского клуба, которое предложили игроку вариант с переходом в США.

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Об этом информирует авторитетное издание AS. По его данным, украинец отказался переезжать в Нью-Йорк в местный клуб и сосредоточен на поиск команды в Европе. В услугах Цыганков были заинтересованы амстердамский "Аякс" и соседи "Жироны" по региону из "Еспаньола", однако до серьезных переговоров дело не дошло.

Основной проблемой является трансферная стоимость украинца, который ранее грозил бойкотом в "Жироне". У Виктора остался один год контракта а сумма отступных, которая прописана в документе, составляет 30 миллионов евро. При этом испанский клуб готов отпустить футболиста за 10-15 млн. Однако нельзя не учитывать и тот факт, что 50% от будущего трансфера получит киевское "Динамо".

В то же время Цыганков тренируется с командой. Но он уже отправил письмо в адрес руководства, в котором потребовал не препятствовать его трансферу.

Как сообщал OBOZ.UA, форвард сборной Украины Артем Довбик, которого выгнали из итальянской "Ромы", определился с новой командой.

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