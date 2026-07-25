Футболист сборной Украины устроил бунт в Испании – Marca

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался в центре серьезного конфликта с испанской "Жироной". По информации Marca, 28-летний футболист добивается досрочного расторжения контракта и в случае отсутствия компромисса может отказаться выходить на матчи.

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Как сообщает испанское издание, соглашение Цыганкова с "Жироной" рассчитано еще на один сезон. После вылета команды в Сегунду клуб рассчитывал заработать на продаже украинца и первоначально запросил за него 10 миллионов евро. Однако интерес со стороны других команд оказался значительно ниже, учитывая срок контракта и высокий уровень зарплаты игрока.

По данным окружения футболиста, руководство "Жироны" ранее обещало не препятствовать его уходу, но впоследствии изменило свою позицию. Сейчас Цыганков продолжает работать на тренировках и, как отмечает Marca, сохраняет профессиональное отношение к делу. При этом источник не исключает, что противостояние между сторонами может обостриться, и тогда украинец откажется принимать участие в официальных матчах.

Сам игрок рассчитывает получить статус свободного агента. Такой вариант позволил бы "Жироне" избавиться от самого крупного контракта в составе, а Цыганкову – самостоятельно выбрать новый клуб.

Marca напоминает, что украинец был одним из ключевых футболистов в лучшем сезоне в истории "Жироны", когда команда впервые пробилась в Лигу чемпионов. Каталонцы приобрели его всего за 4 миллиона евро.

За развитием ситуации внимательно следит ряд клубов испанской Ла Лиги. Среди них — "Валенсия", которой, по данным Marca, нужен фланговый игрок. В клубе считают, что Цыганков соответствует требованиям главного тренера Карлоса Корберана, а в случае получения статуса свободного агента станет одним из самых привлекательных вариантов на трансферном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Цыганков отметился скоростным голом в 33-м туре чемпионата Испании. 28-летний футболист сборной Украины забил "Бетису" уже на 7-й минуте встречи.

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