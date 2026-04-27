Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что сильно нервничал во время поединка команды против криворожского "Кривбасса" в 25-м туре Премьер-лиги, в котором "бело-синие" одержали сумасшедшую победу 6:5. По словам босса столичного клуба, он готов к трудностям в игре команды, поскольку в ней собраны молодые футболисты.

Видео дня

Об этом Суркис заявил в интервью УПЛ ТВ. Президент киевлян поддержал главного тренера Игоря Костюка, который прекрасно знаком с молодыми игроками, однако раскритиковал действия команды в обороне, ведь соперникам удалось пять раз поразить ворота голкипера Руслана Нещерета.

"Я прошел матч с "Кривбассом", выкурив пачку сигарет. Эту команду будет лихорадить, потому что играет 4-5 наших воспитанников, им по 19-20 лет, мы сделали ставку на них, поэтому они должны делать выводы, а мы и болельщики должны терпеть. Я доверяю главному тренеру, он знает этих ребят, они с каждой игрой будут становиться мужественнее. Этот матч очень понравился болельщикам, но мы должны смотреть дальше, в частности, мы играем с "Шахтером", но "Динамо" Киев не может пропускать пять мячей. Такие мои выводы", – сказал Суркис.

Отметим, что в матче "Кривбасс" – "Динамо" был установлен рекорд результативности чемпионата Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис назвал бредом сумасшедшего слухи об отставке главного тренера Игоря Костюка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!