Второй по результативности матч в истории УПЛ! 'Эпицентр' и 'Кривбасс' вошли в клуб суперзабивных игр

Украинский футбол очень нелинейный. Команды либо изредка могут порадовать даже 1 голом, либо за 90 минут назабивают на год вперед. После перестрелки "Эпицентра" с "Кривбассом", которая завершилась со счетом 4:5, OBOZ.UA вспоминает самые результативные матчи в истории УПЛ. А их было очень много.

В этот уик-энд "Эпицентр" и "Кривбасс" вошли в историю

Воскресный триллер в Тернополе затмил все игры топовых чемпионатов Европы. Да и вспомните хоть один матч, когда дебютант УПЛ бился бы с таким запалом и едва не закамбечил? У "Кривбасса" залетало почти все плюс засияла звезда Мендозы (дубль и 2 ассиста), а у "Эпицентра" вся команда грызлась за вторую подряд победу в лиге. Фантастика на 9 голов - это ли не лучший матч сезона уже сейчас?

В прошлом сезоне праздник бомбардира был в трех матчах

В розыгрыше 24/25 лишь трижды мы смогли отдохнуть от бесконечных 0:0 - увидели 7 голов на обе команды. Первый раз в самом начале розыгрыша, тогда "Александрия" под руководством Ротаня была сильнее "Шахтера" на своем поле со счетом 4:3. Через несколько недель горняки выровняли положение, уже сами набив "Карпатам" 5 мячей, но 2 все же пропустили. С таким же счетом в ноябре 2024-го "Динамо" продолжило свою беспроигрышную серию в матче против "Ингульца". Что интересно, в тех играх были свои герои: Бондаренко положил хет-трик львовянам, в воротах горняков трижды расписался Филиппов, а за киевлян дубли сделали Ванат и Шапаренко.

Сразу 8 игр УПЛ завершались с 10 голами!

Такое огромное количество голов не могло пройти без разгромов - мы имеем три с одинаковым счетом 9:1. Ожидаемо в списке "Шахтер", который уничтожил запорожский "Торпедо"; так же ожидаемо здесь "Динамо" в матче против донецкого "Металлурга". А вот помните ли вы "Волынь", которая в 2015-м просто не заметила запорожский "Металлург"? Шарпар забил 3 гола, Матей и Кобахидзе сделали по дублю.

Что интересно, многообразия в рекордах в УПЛ маловато. Здесь или полнейший разгром 9:1, или триллер 7:3. Такие результаты забрали себе гранды, но доминирование для них еще та сложность: горняки едва переиграли "Говерлу" и "Ворсклу", а вот киевляне были близки к ничьим в играх против "Нивы" и "Карпат".

Но лучший матч был не так давно - это 5:5 с участием "Металлиста" с "Вересом". В первом тайме харьковчане вышли вперед, ровенчане их догнали. На 30-ю минуту история повторилась и только под перерыв усилиями Бойчука хозяева вышли вперед 4:3. После перерыва подопечные Вирта снова сравняли и даже вышли вперед, пока под конец игры джокер Наумец не спас ничью для харьковчан. Тот матч под реальным ливнем, с двумя дублями и десятью голами остается одним из самых динамичных в истории украинского футбола.

9 мячей за игру - трибьют исчезнувшим клубам

Таких игр за более чем 33 года элитного футбола было девять. И почти все они так или иначе прошли с участием уже не существующих украинских клубов. Например, 4:5 в исполнении "Волыни" и "Днепра" или 5:4 со старым "Кривбассом" и "Зиркой". Было еще дважды по 8:1 - это "Арсенал" переиграл луцкий фарм-клуб, а "Металлург З" побил "Таврию" в борьбе за первую половину таблицы. Лишь один раз в истории украинского футбола команда забила 9 сухих мячей - это было "Динамо" в 2010-м, переехали тогда еще "Ильичевец". Но даже такая победа не позволила прервать гегемонию горняков. Теперь в этот список зашла 10 игра - новый "Кривбасс" и абсолютный дебютант УПЛ "Эпицентр."

Сухих побед в 8 мячей было лишь две

Догадайтесь с первой попытки, кому они принадлежат? Конечно, грандам. 2000-й год, "Шахтер" закрепляет красивый старт разгромом "Металлиста" 8:0 и через два года этот же счет с "Ворсклой" повторило "Динамо". Самая свежая игра с 8 голами - "Карпаты" проиграли "Десне" 2:6 осенью 2019-го. Что интересно, 6:2 это самый популярный счет - 8 из 18-ти игр. Ничьи для такой результативности бывают изредка: зафиксирована лишь одна игра с финишем 4:4, это "Заря" и "Динамо" восемь лет назад.

7 голов - чаще всего 5:2

Победы в 7 мячей на ноль удавалось добыть только двум клубам: "Днепру" в 2013-м над "Ильичевцем" и "Шахтеру" в 2023-м над "Металлистом 1925". Максимально (6 раз) клубы триумфовали именно 5:2, ни разу даже камбэка не случилось. Все победы добыты постепенно. Медленно, но уверенно команды шли к цели. Почти в каждом из матчей обязательно были как минимум дубли: Довбик, Ванат, Пастух, Крыськив и хет-трик Бондаренко.

В этом сезоне уже были претенденты

За период от старта розыгрыша 25/26, имеем аж 5 матчей, где счет был 4:1, это пока самый популярный разгром сезона. Наиболее результативными оставались игры на 6 мячей, обе с участием грандов во 2-м туре: "Динамо" уничтожило "Рух" 5:1, а "Шахтер" сыграл фантастическую ничью 3:3 против "Карпат". Но вчера 9 мячей "Эпицентра" с "Кривбассом" повысили планку до уровня космоса. Сезон в самом разгаре - кто-то способен на большее?