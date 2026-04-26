Суркис словами 'наверное сбежал один из пациентов психбольницы' прокомментировал 'назначение' нового тренера 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на слухи о возможной смене главного тренера команды. Руководитель клуба высказался о кандидатуре экс-наставника национальной футбольной сборной Александра Петракова и прокомментировал текущую ситуацию вокруг Игоря Костюка.

Суркис заявил, что на данном этапе считает некорректным давать оценку работе главного тренера, поскольку сезон еще продолжается и окончательные выводы делать рано. При этом он отметил, что ему нравится подход Костюка к работе, включая кадровые решения, развитие молодых игроков, коммуникацию с командой и организацию тренировочного процесса.

По его словам, в команде сохраняется конкуренция до самого дня матча, а построение тренировочного цикла требует высокого уровня профессионализма. Он подчеркнул, что подобная модель помогает поддерживать мотивацию всех футболистов.

Комментируя информацию о возможном назначении Петракова, Суркис резко отреагировал на подобные сообщения. "Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать бред больных людей — это работа не президента футбольного клуба, а узкоспециализированных специалистов", — заявил он в интервью "ТаТоТаке".

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщил со ссылкой на источники в окружении руководства клуба, что в "Динамо" рассматривали кандидатуру Петракова на случай ухудшения результатов команды. По его информации, обсуждение активизировалось после двух подряд поражений и внутренних дискуссий в клубе.

