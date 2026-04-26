'Динамо' проигрывало 1:4, но победило 6:5 в самом результативном матче в истории УПЛ. Видео

"Динамо" и "Кривбасс" провели самый результативный матч в истории чемпионатов Украины в Премьер-лиге. Столичные футболисты отыгрались после провала в первом тайме, после чего команды продолжили обмен голами во второй половине встречи. Поединок 25-го тура УПЛ завершился со счетом 5:6 в пользу киевлян.

Старт матча остался за "Динамо": команда создала несколько опасных моментов, однако на 13-й минуте пропустила после контратаки, которую завершил венесуэльский легионер Глейкер Мендоза.

Уже через две минуты Пономаренко сравнял счет, воспользовавшись ошибкой голкипера.

Далее игра полностью перешла под контроль "Кривбасса": Мендоза оформил покер, забив на 29-й, 34-й и в компенсированное время первого тайма (4:1).

Футболист сборной Венесуэлы стал первым игроком в эпоху независимости, забившим четыре мяча в одном матче против "Динамо". До этого трижды за игру киевлянам забивали

После паузы "Кривбасс" снизил активность, почти остановившись, чем удачно воспользовались гости. На 48-й минуте Михавко сократил отставание, а на 64-й Волошин довел счет до 4:3.

Через пять минут Буяльский сравнял, замкнув передачу в штрафной.

Хозяева снова вышли вперед на 73-й минуте: Задерака завершил быструю контратаку точным ударом. Почти сразу "Динамо" ответило: на 76-й минуте Ярмоленко, появившийся на замену, принял передачу в штрафной и пробил в касание, установив счет 5:5.

Команды продолжили играть на встречных курсах, регулярно создавая моменты у ворот друг друга.

На 87-й минуте Андрей Ярмоленко пяткой сделал дубль, забив свой 121-й гол в карьере.

По итогам 90 минут футболисты нанесли в створ ворот 20 ударов на два клуба, что стало рекордом сезона.

Этот успех позволил подопечным Игоря Костюка набрать 47 очков и выйти на третье место. При этом у главных конкурентов "бело-синих" есть еще игра в запасе.

