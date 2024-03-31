Непобедимый боксер-фанат Путина был сенсационно избит в США и лишился титула чемпиона мира. Видео

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-1, 17 КО) из Австралии сенсационно проиграл американцу Себастьяну Фундоре (21-1-1, 13 КО). 12-раундовый бой, на кону которого стоял еще и вакантный пояс WBC, завершился раздельным решением судей: 116:112, 112:116, 113:115.

После стартовой разведки, во 2-м раунде начался настоящий кровавый махач. У бойцов проходили прямые и боковые, из-за чего к концу трехминутки весь ринг был забрызган кровью. У Цзю "поплыла" бровь, а у Фундоры был разбит нос и рот.

Постепенно претендент перехватил инициативу, пытаясь сдваивать джеб и работать первым номером. Фундора чаще и больше атаковал, но точность была выше у австралийца, который демонстрировал качественные попадания.

Тиму не удавалось взвинтить темп, что играло на руку 26-летнему уроженцу Флориды. Тот удачно создавал углы атак и проводить неплохие контратаки. Большие проблемы у Цзю возникали от передней руки Себастьяна.

В чемпионских раундах чемпион попытался найти в себе силы вырвать победу, однако на итоговый результат это не повлияло.

Для 29-летнего Тима, который является сыном легендарного российского боксера Кости Цзю, это стало первым поражением в карьере. Отметим, что весной 2021 года Тим принимал участие в акции российских казаков в Австралии, заявив, что всячески поддерживает диктатора Владимира Путина.

Отметим, что изначально Фундора должен был драться за полноценный титул WBC в первой средней весовой категории с украинцем Сергеем Богачуком, но пояс перенесли в поединок Фундоры Цзю, а Богачук сразился с Брайаном Мендосой (22-4, 16 КО) за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе, победив по очкам.

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