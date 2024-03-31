Украинский боксер побил известного американца в США и стал временным чемпионом WBC. Видео

Украинский боксер Сергей Богачук (24-1, 23 КО) завоевал титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе. На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 28-летний уроженец Винницы в 12-раундовом бою победил по очкам бывшего обладателя этого пояса американца Брайана Мендосу (22-4, 16 КО) - 118:110, 117:111, 117:111.

Первые минуты боя прошли в своеобразной разведке. Богачук занял центр ринга, став методично давить оппонента джебами. Постепенно скорость поединка возросла. Украинский боец агрессивно работал комбинациями, постепенно набирая очки.

К 5-му раунду несмотря на давление Сергея, Мендоса смог немного выровнять ход поединка. 30-летний боец из Альбукерке серьезно включил ноги, начал клинчевать. Богачук не углядел за передвижениями оппонента, из-за чего тот смог пробить несколькими левым боковыми.

Богачук продолжал доминировать в ринге, прессингуя соперника и стараясь зажать его у канатов.

В концовке наш соотечественник устроил великолепный перфоманс. В 9-м раунде он стал просто избивать американца, однако в 11-м пропустил апперкот, который его серьезно потряс. Несмотря на это все трое судей без колебаний отдали победу именно представителю Украины.

Отметим, что изначально Сергей должен был боксировать с Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 КО) за полноценный титул WBC в первой средней, но пояс перенесли в поединок Фундоры с чемпионом WBO Тимом Цзю (24-0, 17 КО), который возглавил вечер бокса .

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