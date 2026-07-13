"Благодаря судьям": легенда "Динамо" сказал, кто выиграет полуфинал ЧМ-2026 Англия – Аргентина

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал сборную Аргентины за игру на чемпионате мира 2026 году. Опытный специалист отметил, что "небесно-голубые" буквально проползли в полуфинал турнира и то благодаря благосклонному судейству.

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Такое мнение Сабо выразил в комментарии порталу Meta.ua. Экс-наставник сборной Украины также отметил, что в противостоянии с англичанами команда Аргентины все же окажется сильнее, а Франция и Испания должны были составить пару финалистов нынешнего мундиаля.

"Пара Франция – Испания заслуживает того, чтобы попасть в финал. Но сетка турнира составлена так, что кто-то из них должен выбыть из игры за шаг до решающего поединка. Аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. А Англию в полуфинал вытащили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Впрочем, у Аргентины есть Месси. Лионель в солидном для футболиста возрасте, но все равно может создать гол или голевую передачу из ничего. Предполагаю, что основное время завершится вничью – 1:1, а в дополнительное время победу одержат аргентинцы", – сказал Сабо.

Отметим, что болельщики со всего мира составили петицию с призывом к Международной федерации футбола (ФИФА) исключить аргентинцев с ЧМ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Аргентины по футболу побила рекорд века на чемпионата мира 2026 года.

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