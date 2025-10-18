БК 'Запорожье' победил 'Кривбасс', поражение 'Черкаських Мавп'. Результаты Суперлиги Favbet 18 октября

В элитном баскетбольном чемпионате Украины состоялись очередные поединки. Запорожье одержал победу в первом домашнем матче сезона Суперлиги Favbet, одолев в напряженной игре на площадке ДС Юность Кривбасс — 92:87.

Кривбасс лидировал большую часть первой половины матча, но хозяева смогли выровнять игру ближе к большому перерыву. Во второй половине матча уже Запорожье больше владел инициативой и лидировал в счете, но определяли команды победителя в напряженном клатче, где сильнее были хозяева. В решающих эпизодах игру взял на себя лучший скорер матча Брекстон Ловингс, который набрал 25 очков.

В целом у хозяев результативно сыграла вся стартовая пятерка, в то время как Кривбасс получил солидную помощь со скамейки от бигмена Дмитрия Триколенко, который прекрасно вошел в игру, набрав 21 очко и 8 подборов за 21 минуту (3/4 трехочковых).

Запорожье вышел на отметку 50% побед в новом сезоне (2-2) и продолжит уикенд в воскресенье домашним матчем против Нико-Баскета. Кривбасс в этот же день будет противостоять Днепру.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье, ПС "Юность"

Запорожье – Кривбасс 92:87 (21:28, 24:18, 21:19, 26:22)

Запорожье: Ловингс 25 + 6 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Мэтьюз 20 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота - 3 потери, Лещина 18 + 11 подборов, Эйса 15 + 10 подборов - 4 потери, Буц 11 + 4 блок-шота — старт, Величко 2, Климанов 1, Киктев 0

Кривбасс: Хилл 19 + 10 подборов + 6 передач + 5 перехватов, Пикок 18 + 5 подборов + 3 передачи, Скира 12 - 4 потери, Водолазский 11 + 4 передачи, Бибиков 3 — старт, Триколенко 21 + 8 подборов, Бречка 3, Коротченко 0, Нагорный 0, Кобылинский 0

Прикарпатье-Говерла одержала победу в матче третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев в Днепре Черкасских Мавп — 84:78.

Ключевой в этом матче стала заключительная десятиминутка, которую команда из Ивано-Франковска выиграла 30:16. Мавпы, которые сделали ощутимый рывок в третьей десятиминутке (25:12), потеряли контроль над игрой и уступили в близкой концовке.

Говерла лучше атаковала с дальней дистанции, допустила меньшее количество потерь, получив при этом 31 очко от игроков скамейки запасных. У Мавп результативно сыграли трио стартеров Агафонов, Кошеватский, Дибиамака, помог со скамейки Гэмлин, но Говерла удержала победный результат несмотря на эффективную игру лидеров соперника.

Лучшим игроком матча стал форвард франковцев Илья Кабацюра, у которого 26 очков, 6 подборов, 4 передачи и 3 перехвата (РЭ 21). Также стоит отметить капитана команды Сергея Старцева, который к 13 очкам добавил 8 передач и 5 подборов при 0 потерях.

Для Говерлы это вторая победа в четвертом матче сезона, а Мавпы проиграли третий матч в пятой встрече регулярного чемпионата. Команда Дмитрия Нагорного в воскресенье сыграет против Старого Луцка, а подопечные Виктора Бугры попытаются продолжить уикенд еще одной победой в матче против Харьковских Соколов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Черкасские Мавпы – Прикарпатье-Говерла 78:84 (19:17, 18:25, 25:12, 16:30)

Мавпы: Кошеватский 17 + 7 передач + 6 подборов - 5 потерь, Дибиамака 15 + 5 подборов, Агафонов 14 + 9 передач + 5 подборов - 3 потери, Марченко 8, Пирогов 4 — старт, Гемлин 13 + 8 подборов, Упырь 7, Холод 0

Говерла: Кабацюра 26 + 6 подборов + 4 передачи + 3 перехвата - 6 потерь, Старцев 13 + 8 передач + 5 подборов, Морозов 8 + 4 подбора, Дроздов 3, Кузнецов 3 — старт, Рид 14, Маркив 6, Дмитренко 6, Чугунов 5 + 5 подборов, Иванов 0