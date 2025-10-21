Битва дебютантов, спасение 'Ливерпуля', надежды Трубина. Что смотреть в 3-м туре группы Лиги чемпионов?

Сегодня начинается 3-й тур общей группы Лиги чемпионов, он понемногу очерчивает претендентов на победу и возможных аутсайдеров. Это все еще 18 матчей и выбрать игру для просмотра каждый раз становится все сложнее. OBOZ.UA сделал эту работу за вас и анонсирует 6 главных игр нового тура ЛЧ.

"Ньюкасл" - "Бенфика": уже сейчас последний шанс для орлов?

Позиции в чемпионате: 13 место АПЛ - 3 место Примейры

Очные встречи: первая встреча

Еще недавно "Ньюкасл" был для нас теневым лидером ЛЧ, неким революционером. Но пока намеков на возрождение нет; и победа 4:1 над "ПСЖ" остается единственным ярким пятном на международной арене. Без тени Исака, Гордон на полную использует шанс лидерства: в группе забил трижды и может стать первым в сорок, кто забьет в 3 матчах подряд. Зато "Бенфика" проиграла 2 стартовые игры и если уступит сегодня, то застрянет глубоко в подвале. Максимумом для них будет вторая зона плей-офф. С англичанами орлам не везет: только что уступили "Челси", теперь "Ньюкасл", а до этого 11 игр без побед против них. Словом, Трубину надо напрячься, чтобы подарить своей команде радость и надежду.

"Арсенал" - "Атлетико": никаких прогнозов, просто смотрите!

Позиции в чемпионате: 1 место АПЛ - 4 место Ла Лиги

Очные встречи (в Лиге чемпионов): первая встреча

Действительно, эта игра не может быть предсказана ни одним специалистом, потому что встречается лидер АПЛ и единственная команда, которую кризисный "Ливерпуль" выигрывал более-менее уверенно. Их стили полная противоположность: у лондонцев владение 61% (второй показатель в ЛЧ), тогда как мадридисты едва насобирали 47%. При этом, "Арсенал" назабивал только 4 мяча, а вот "Атлетико" за 2 матча положили 7 голов. Историческое преимущество на стороне "Арсенала", потому что он выиграл последние 6 матчей элитного еврокубка против испанских клубов и такого не показывала ни одна европейская команда за более чем 70 лет! Ну а еще Артета имеет особую мотивацию: после побед над "Атлетиком" с "Олимпиакосом", их ждет возможная 100 победа основной стадии. Команда Симеоне на их фоне чувствует себя плохо: беспроигрышный "Атлетико" пропускает как не в себя. Да и против англичан побед нет уже 9 групповых игр подряд. Вся надежда на Альвареса, который вернулся в строй и сделал 1+2 против "Айнтрахта". Сможет ли он оформить дебютный гол в ворота "Арсенала"? Будет ли страдать Облак и компания? Ох, этот матч максимально непредсказуем.

"Кайрат" - "Пафос": битва дебютантов, которую ждут все

Позиции в чемпионате: 1 место лиги Казахстана - 1 место Лиги Кипра

Очные встречи: первая встреча

Этот матч действительно очень ждут, ибо в подвале таблицы матчи порой изысканнее, чем лучшие вывески ЛЧ. За спиной у "Кайрата" один кипрский клуб, с "Омонией" дважды была ничья по 0:0. Но это был ещё старый формат первой Лиги конференций, сейчас ЛЧ и совсем другая ответственность. Чемпион Казахстана может стать первым клубом своей страны, который выиграл хоть один матч общего этапа элитного турнира. Относительно "Пафоса", то команда год назад переиграла "Астану", но уже 14 лет остается без побед в основной сетке ЛЧ. При этом, киприоты много забивают, в 14 из 16 последних еврокубковых матчей. В первых двух турах обоим клубам было больно, но не сказать, что безнадежно: "Кайрат", хоть и пустил 9 мячей за эти матчи, некоторое время был довольно крепким против "Реала" на домашнем поле, а "Пафос" вообще взял 1 очко против "Олимпиакоса".

"Айнтрахт" - "Ливерпуль": вспомнят ли мерсисайдцы о победах?

Позиции в чемпионате: 7 место Бундеслиги - 3 место АПЛ

Очные встречи: первая встреча

Так уж получилось, что почти все игры нашего анонса - это первые встречи больших европейских команд на уровне ЛЧ. Например, немцы играли с англичанами лишь раз, в 1972-м, но в Кубке УЕФА, тогда мерсисайдцы оказались сильнее 2:0. "Айнтрахт" дома довольно сильный: не проиграл 9 из 10 последних домашних игр в еврокубках и сейчас имеет все шансы взять очки для таблицы. "Ливерпуль" живет в проблемах и забыл, что такое победа. Салах все еще держится всего в 2 голах от отметки в 50 мячей в ЛЧ и пока не доказывает, что может к ней приблизиться. Принципиальная встреча будет и для Экитике: тот перешел под руль Слота именно из "Айнтрахта". За немцев он настрелял 26 голов в более 60 матчах, тогда как за новый клуб пока только 3 гола и тишина на международной арене. Матч со многими вопросами к обеим сторонам и почти обязательный к просмотру.

"Атлетик" - "Карабах": выдержит ли андердог испанский тест?

Позиции в чемпионате: 8 место Ла Лиги - 1 место лиги Азербайджана

Очные встречи: первая встреча

Одна из шести команд ЛЧ, которая идет исключительно с победами - "Карабах". Такой неожиданный взлет привлек внимание всего континента. Азербайджанцы прямо сейчас - открытие турнира: если раньше они ни разу не выигрывали на групповой стадии, то сейчас у них 6/6 очков и все шансы ехать как можно дальше и биться за первую восьмерку. Их матчи аномально результативные - 44 игры подряд с голами, а сам клуб настрелял за последние 5 игр аж 15 голов. А вот "Атлетик" одна из худших команд турнира - проиграно 4 еврокубковых матча подряд (два с начала сезона). Единственное противостояние "Атлетика" было 10 лет назад против "Шамахи", победное, но сейчас это не тот соперник, с которым можно легко брать 2:0. Завтрашняя игра Этапа лиги может оставить "Карабах" в солидной компании европейских грандов.

"Реал" - "Ювентус": почти финал для красивого вечера

Позиции в чемпионате: 1 место Ла Лиги - 7 место Серии А

Очные встречи: 16 (7-2-7)

Последняя игра: 1:3, четвертьфинал 17/18

История этого противостояния тянется еще с 1996-го года: 16 игр, по 7 побед и 2 ничьи. В нем показали себя разные звезды, а сейчас эпоха совсем других футболистов. "Ювентус", которому принадлежит почти рекорд по результативности матчей Лиги чемпионов, готовится устроить ещё один триллер (после 4:4 с "Боруссией"). Этот матч будет многое решать: сможет ли "Реал" взять 3 победу подряд, выйдет ли Лунин, сможет ли "Юве" пропустить меньше 2 мячей и главное - останется ли Тудор у руля итальянцев? Потому что именно эта игра станет решающей для его будущего и возможного обновления внутри гранда. Гарантированный выход Мбаппе сделает его (26 лет 306 дней) самым молодым игроком, у которого 90 игр основного этапа ЛЧ. Здесь будет за чем понаблюдать.