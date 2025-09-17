8 голов – не максимум. Знаете ли вы самые результативные матчи Лиги чемпионов?

Лига чемпионов вернулась - и как громко! Вчера "Ювентус" и дортмундская "Боруссия" устроили нереальное шоу - 4:4 со спасением на последней секунде. Но знаете ли вы, что это далеко не рекорд результативности? OBOZ.UA вспоминает самые яркие игры за всю историю ЛЧ, где было еще больше, чем 8 голов.

Вчерашняя игра - дополнение к сногсшибательным результатам

В первый же день группового этапа ЛЧ в Турине местный "Юве" и дортмундская "Боруссия" выдали супертриллер, в котором забили 8 мячей, по 4 на каждого. Причем, итальянцы были вынуждены трижды отыгрываться и вернули ничью на 94 и 96 минутах, когда добавленное время уже почти истекло. 6 из 8 голов на счету разных футболистов, только Влахович положил дубль. Такая перестрелка приблизила их к перечню самых результативных игр ЛЧ, которых скоро будет два десятка. А какие же игры самые результативные?

Рекорд держит... "Боруссия"

Да, желтые немцы очень любят видеть свое имя в таких списках. Сезон 2016/17, дортмундская "Боруссия" идет лидером группы F. На тот момент польская "Легия" была полным аутсайдером квартета и уже влетела шмелям 6:0 дома. Теперь им нужно было приехать в Германию. И тот матч стал легендой: поляки открыли счет, и уже через 10 минут желтые забили трижды, а на перерыв команды уходили при счете 5:2. Суперинтенсивный тайм стал самым результативным в истории Лиги чемпионов. По данным Opta, в том матче в ворота летело все, и знаменитый показатель xG не дошел даже до 4.

После перерыва избиение продолжилось, команды довели счет до сокрушительных 8:4. Это наибольшее количество голов за историю новой ЛЧ: в той игре Кагава и Ройс сделали дубли, а Дембеле забил и трижды ассистировал. "Боруссия" выиграла группу, обойдя "Реал", хотя уханя забрали мадридцы. "Легия" же осенью 2016-го установила один из антирекордов Лиги чемпионов: 24 пропущенных за 6 матчей в группе.

11 голов и рекорд Кейна

Сезон 03/04 - кураж андердогов. Тогда "Порту" под руководством Моуринью взял Лигу чемпионов, а их соперником в финале был... "Монако"! В том году монегаски на пути к финалу выиграли группу А, а в плей-офф выбили "Реал" и "Челси". Но впервые заявить о себе им удалось еще в квартете, когда произошел на долгие годы самый результативный матч ЛЧ - "Монако" переиграл "Депортиво Ла-Корунья" 8:3. В первом тайме они положили 5 голов, дополнив еще тремя после перерыва. Покером отметился Дадо Пршо. Позже, в том же 2004-м, Греция выиграла Евро, а "Валенсия" - Суперкубок, продолжив традицию шоковой терапии для шаблонного футбола.

Но немецкий кураж годами определял революцию в футболе. Сначала "Боруссия" провела матч на 12 игр, а год назад "Бавария" почти повторила дортмундский рекорд. Помните, как мюнхенцы громко начали Этап лиги 24/25? Один из первых матчей обновленной ЛЧ едва не заложил фундамент для критики, что гранды теперь будут крушить всех. И действительно, красная машина забила 9 раз загребскому "Динамо" (игра закончилась 9:2). В этом матче тоже был праздник бомбардира, когда Гарри Кейн первым из англичан положил покер. У него еще и первый в истории ЛЧ хет-трик с пенальти. Вот действительно, большие счета пишут большие рекорды.

Матч на 10 голов только один, но какой!

Ковидная Лига чемпионов 2020-го года... Сколько же было споров вокруг того, что проводить плей-офф в одноматчевом формате - ошибочно. Пока не случилась четвертьфинальная битва: такой беззубой "Барселона" не была 74 года. Вы уже вспомнили? Да, речь о канонических 8:2.

Команды отыграли синхронные таймы - дважды по 4:1. Причем, до перерыва забивали только немцы (4 своих и автогол Алабы). "Бавария" расписалась в воротах испанцев силами 7 различных футболистов, в частности Левандовского и Мюллера. Еще была результативность Коутиньо: не особо важный для немцев игрок (арендованный у каталонцев) вышел на замену на 75 минуте и до финала успел сделать ассист с двумя голами. Тот матч до сих пор остается единственным за 33 года, где было забито 10 мячей.

"Бенфика" вместе с Трубиным тоже попала в список рекордов

Представьте, что за последние 33 года, сколько существует новая ЛЧ, было аж 11 матчей, в которых забили 9 или более голов. При этом, Opta подсчитала, что 18% из них состоялись в сезоне 24/25! Один из таких - с участием Трубина. Помните 7-й тур первого в истории Этапа лиги? "Барселона" тогда переиграла "Бенфику" 4:5 в игре с хет-триком Павлидиса и бешеным камбэком каталонцев. И хотя вчера наш голкипер не тянул, тогда он сделал 6 сейвов, при том, что орлы допустили аж 22 удара по собственным воротам. Те 9 голов вошли в список из аж 7 подобных игр. "Боруссии" вчера не хватило всего 1 гола, чтоб зайти и в этот список:

24.10.2000: "ПСЖ" 7:2 "Русенборг";

8.03.2005: "Лион" 7:2 "Вердер";

21.10.2008: "Вильярреал" 6:3 "Ольборг";

1.10.2019: "Тоттенхэм" 2:7 "Бавария";

15.09.2021: "Манчестер Сити" 6:3 "Лейпциг";

25.10.2022: "ПСЖ" 7:2 "Маккаби";

21.01.2025: "Бенфика" 4:5 "Барселона".

Но даже "Боруссия" - не максимум!

На самом деле "Боруссия" с "Легией" - самая результативная игра новой ЛЧ, которую перезапустили в 90-х. Как говорится, футбол существовал и до этого. Двойной максимум держит выездной матч "Фейеноорда" в Исландию в далеком 1969-м. Тогда нидерландцы напихали команде "Рейкьявик" (старейшей на острове) аж 12 мячей за один матч. Игра закончилась 12:2, это абсолютный рекорд за более чем 70 летнюю историю ЛЧ, больше ни одной команде не удавалось забить 12 мячей самостоятельно и набить на двоих 14 голов. К слову, не так давно "ПСЖ" обновил рекорд финалов - парижане уничтожили "Интер" рекордными пятью мячами.