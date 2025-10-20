Шанс для Лунина. Где смотреть 'Реал' – 'Ювентус': расписание трансляций Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" встретятся в центральном противостоянии третьего игрового дня основного турнира Лиги чемпионов. Команды, которые по-разному провели две стартовые встречи, проведут 22-й матч в истории в среду, 22, октября, в столице Испании.

Видео дня

Поединок, в котором из-за травмы конкурента по "Реалу" имеет шансы сыграть вратарь сборной Украины Андрей Лунин, принимает стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители спорта смогут увидеть трансляцию поединка благодаря видеосервсиу Megogo. Прямой эфир пройдет на его канале "Megogo Футбол 1".

Традиционно за час до игры и по ее окончании пройдет аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

Фаворитами поединка считаются испанские футболисты. Ставки на победу "Реала" принимаются с коэффициентом 1,55. Ничья оценивается котировкой 4,40. А показатели на успех "Ювентуса" достигают уровня 5,50.

Мадридский "королевский клуб" идет среди лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов, обыграв на старте "Марсель" 2:1 и "Кайрат" 5:0. В свою очередь "старая сеньора" дважды сыграла вничью с "Боруссией" 4:4 и "Вильярреалом" 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин столкнулся с ультиматумом со стороны президента "Реала" из-за желания уйти из команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!