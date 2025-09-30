Bild раскрыла планы ФИФА революционно изменить правила футбола

Немецкое издание Bild узнало подробности серьезных изменения в правилах исполнения пенальти, которые готовит Международная федерация футбола (ФИФА), и которые могут полностью изменить стратегию команд и работу судей на поле. Согласно источникам немецкой газеты повторные удары с 11-метровой отметки могут быть полностью запрещены.

Видео дня

Это значит, что при промахе игрока с пенальти сразу будет назначаться вбрасывание от ворот, независимо от того, куда отскочит мяч. У бьющего останется только одна попытка, а товарищи по команде больше не смогут подкарауливать возможный отскок на линии штрафной. Жёлтые карточки за преждевременный старт также отменяются. Пока не ясно, что будет, если мяч ударится о штангу или перекладину, не коснувшись вратаря.

Глава арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина поддерживает реформу и активно продвигает её вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино. По словам испанского экс-судьи Эдуардо Иттуральде, нововведения облегчат работу судей и станут "благом для вратарей", которым и так сложно отражать пенальти.

Коллина несколько месяцев назад уже говорил о "революции пенальти". В интервью итальянской "La Repubblica" он отметил: "Это было бы благом для вратарей, которым и так трудно отбить пенальти". Он также критиковал игроков, которые стоят в штрафной во время исполнения удара: "Это похоже на скачки".

Если изменения будут одобрены, они могут вступить в силу уже с сезона 2026/27, а чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США станет последним турниром с возможностью повторного удара с пенальти.

Однако окончательное решение примет Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Для утверждения реформы необходимо три четверти голосов восьми членов совета: четыре голоса ФИФА и четыре британских голоса (Англия, Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс). Чтобы правило вступило в силу, ФИФА и Коллина понадобятся как минимум два британских голоса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!