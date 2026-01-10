'Украина никогда не была преградой для дипломатии': Зеленский определил стратегическую задачу внешней политики. Видео

Украина остается открытой к дипломатии и рассматривает сотрудничество с международными партнерами как ключевую стратегическую задачу. В то же время необходимо усиливать санкционную политику против страны-агрессора России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 10 января. Перед этим глава государства заслушал доклады руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, и.о. главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары и кандидата на должность министра обороны Михаила Федорова.

Говоря о дипломатическом треке, Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно поддерживает контакты с американской стороной, а секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня был на связи с американскими партнерами.

"Украина никогда не была и не будет преградой для дипломатии. Наша эффективность в работе с партнерами всегда самого высокого уровня. Так будет и в дальнейшем. Только Россия является источником этой войны, причиной затягивания войны и заслуживает все удары и давление в ответ за все, что она делает против жизни и людей, против дипломатии, против партнеров", – заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что наше государство фиксирует все попытки Москвы повлиять на отношения с партнерами. Он отметил возобновление движения в Конгрессе США по усилению санкций, в частности против российской нефти, отметив, что такие шаги "действительно могут сработать".

Также глава государства рассказал, что заслушал доклад Евгения Хмары, который руководит рядом операций СБУ. По словам главы государства, часть проведенных операций уже дала ожидаемый эффект, хотя публично о них говорить рано. Кроме того, планируются и новые операции, которые сегодня согласовал президент.

"О некоторых операциях, которые россияне уже почувствовали говорить публично еще рано. Часть операций в работе. Согласовал также новые. Мы активно защищаемся. И все российские потери – это то, что приближает окончание войны. Наши дипстрайки, специальные меры – все должно продолжаться безусловно", – подчеркнул президент.

Зеленский остановился также на санкционной политике после разговора с главой Офиса президента Кириллом Будановым. Российское производство ракет и дронов критически зависит от иностранных компонентов, которые сама страна-агрессор не производит. Поэтому блокирование поставок и расширение санкций является одним из ключевых приоритетов нашего государства. По словам президента, этот вопрос должен быть таким же приоритетом и для партнеров.

"Российское производство ракет и дронов не может существовать без поставок компонентов из других стран. Это касается не просто каких-то российских изделий, а всего российского оружия. Это оружие, которое строится на компонентах, которые сама Россия не производит. И поэтому блокирование поставок и расширение санкций – это один из ключевых наших приоритетов. Это должно быть приоритетом также у партнеров. Наши институты должны работать для этого активнее", – говорится в обращении президента.

Президент сообщил и о докладе Михаила Федорова, который касался плана защиты государства и стратегических решений в сфере безопасности. По словам Зеленского, для оборонного сектора и дипломатического направления уже сформирован четкий план действий. Президент подчеркнул, что его реализация будет зависеть от решимости международных партнеров.

"Стратегические вещи обсуждали. Рассчитываю, что парламентарии уже на следующей неделе поддерживают Михаила на должность министра обороны Украины. Для сферы обороны у нас план действий есть, так же, как и для дипломатии", – отметил Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил украинских военных, которые продолжают выполнять боевые задачи на ключевых направлениях фронта. Зеленский поблагодарил подразделения, обороняющие позиции на Покровском, Краматорском, Купянском и Харьковском направлениях, а также в районе Гуляйполя.

"Я благодарю всех, кто помогает. Я хочу отметить сегодня наших воинов. Каждого и каждую, кто несмотря на все, несмотря на постоянные удары, российские штурмы, несмотря на всю эту тяжелую, холодную зиму защищает наши позиции и уничтожает оккупантов", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на намерения представителей европейских стран возобновить диалог с Россией. Глава государства подчеркнул, что будет не против такого взаимодействия.

Также президент обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Такой вариант предусматривает создание свободной экономической зоны на Донбассе, разделяющей украинские и российские войска после возможного перемирия.

