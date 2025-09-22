ФИФА изменит правила футбола, внеся революционный запрет при пробитии пенальти

Международная федерация футбола (ФИФА) готовит совершенно фантастическое изменение в правил игры. В организации активно работают над тем, чтобы внести серьезные корректировки в процедуру выполнения пенальти – в частности, в моменте с добиванием при сейве вратарей.

Об этом в эфире Cadena Ser рассказал известный в прошлом испанский рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес, пишет портал 24horas.cl. По его словам, уже в 2026 году ФИФА внедрит правило, согласно которому команда, получившая право на 11-метровый, не сможет добить мяч в сетку, если вратарь соперников отразит удар.

В международной федерации пришли к выводу, что сейчас атакующая сторона имеет немотивированное преимущество и возможность исправить ошибку. Вместо этого планируется, что после сейва голкипера игра будет остановлена, а судья назначит свободный удар от ворот.

Это правило хотят протестировать в низших европейских лигах. Его активно продвигает глава судейского комитета ФИФА, легендарный итальянский футбольный рефери Пьерлуиджи Коллина.

Отметим, что марте нынешнего года процедура исполнения 11-метрового подверглась критике после того, как в Лиге чемпионов не был засчитан гол мадридского "Атлетико".

Как сообщал OBOZ.UA, с нового футбольного сезона ФИФА ввела правило восьми секунд для вратарей.

