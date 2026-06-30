Bild раскрыла истинную причину сенсационного поражения Германии на ЧМ-2026

Сборная Германии сенсационно завершила выступление на чемпионате мира по футболу-2026 после поражения от Парагвая в серии пенальти. По информации Bild, во время послематчевой серии в немецкой команде возникли проблемы с определением исполнителей ударов.

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В матче 1/8 финала немцы сыграли с Парагваем вничью по итогам 120 минут, а затем уступили в серии пенальти со счетом 3:4. Как сообщает немецкое медиа, решающим моментом стала ситуация перед шестым ударом Германии, когда после пяти попыток счет в серии оставался равным – 3:3.

По данным издания, несколько футболистов не спешили брать на себя ответственность за следующий удар. В итоге к мячу подошел защитник "Баварии" Йонатан Та, для которого этот пенальти стал первым в профессиональной карьере. Его удар оказался неточным: мяч пролетел выше ворот.

Bild утверждает, что Та вызвался исполнить удар после того, как другие игроки сборной колебались с решением выйти к точке. На поле в тот момент оставались Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и вратарь Мануэль Нойер.

Для самого Та матч оказался особенно неудачным. Ранее в дополнительное время он забил гол головой, который мог принести Германии победу, однако после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот из-за фола Вальдемара Антона на голкипере парагвайцев Хиле.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Парагвая 4 июля сыграет с победителем пары Франция – Швеция.

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