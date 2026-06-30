Сборная Германии по футболу впервые в своей истории проиграла серию пенальти на чемпионатах мира. В ночь на 30 июня подопечные тренера Юлиана Нагельсмана сенсационно вылетели с мундиаля-2026, уступив скромной команде Парагвая в 1/16 финала турнира, который в эти дни принимают США, Канада и Мексика.

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На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, аналитическая компания Opta напоминает, что Германия до этого выиграла все свои "футбольные лотереи" на мировых первенствах. Более того, до этого в сериях 11-метровых на мундиалях Буденстим до этого не реализовал лишь один удар из 18.

В 1982 году немецкая национальная команда обыграла Францию в полуфинале – 5:4. Через четыре года на турнире в Мексике Бундестим в четвертьфинале выбил хозяев – 4:1.

На первенстве-1990 от Германии пострадали англичане, для которых серии пенальти являются настоящей пыткой, – 3:4. Наконец на домашнем для себя турнире 2006 года немцы в четвертьфинале переиграли аргентинцев – 4:2.

В серии ЧМ-2026 с парагвайцами подопечные Нагельсмана не забили три из шести ударов с точки.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Нидерландов по футболу вот уже 20 лет не проигрывает в основное время на чемпионатах мира по футболу, но всегда вылетает с соревнования.

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