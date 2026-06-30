Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2026 уже в 1/16 финала. Видео

Сборная Германии по футболу сенсационно завершила свои выступления на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала. Бундестим, который впервые за 12 прошел групповой этап, не сумел справиться с парагвайцами и уступил в серии пенальти – 3:4.

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Подопечных Юлиана Нагельсмана еще до игры записали в участники супербитвы с Францией во втором раунде плей-офф. Однако на деле немцы столкнулись с хорошо организованным соперником. Европейцы хоть и владели инициативой, но не создавали серьезных трудностей сопернику..

Более того, перед самым перерывом полузащитник "Брайтона" Хулио Энсизо воспользовался навесом с правого фланга и точно пробил головой с 11 метров.

В самом начале второго тайма парагвайцы не реализовали выход один на один, за что тут же были наказаны форвардом "Арсенала" Каем Хаверцом. Тот подрезал мяч головой в дальний угол ворот – 1:1. До конца основного времени на поле не происходило ничего интересного, а в середине овертайма Германия забила второй мяч, однако его отменили из-за блокировки голкипера.

В итоге судьба путевки в 1/8 финала решалась в серии пенальти. Решающим стал промах защитники немцев Джонатана Та, который запустил мяч над воротами. Таким образом, Бундестим первым из европейских грандов покинул ЧМ-2026.

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