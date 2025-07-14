Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев устроил настоящую истерику после того, как Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила российским спортсменов публиковать в соцсетях национальную символику на время чемпионата мира-2025. Бывший биатлонист в припадке назвал эти действия незаконными и бесчеловечными.

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Об этом Васильев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина пожаловался на то, что российских спортсменов якобы несправедливо ограничивают в правах, и потребовал в будущем наказать World Aquatics.

"Это беззаконие, откровенное нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку. К сожалению, на Западе сильный тренд против России. Те, кто выдумывают такие ограничения, понимают свою безнаказанность. На Западе сейчас все поражены вирусом русофобии. Но обязательно придет время, когда все нормализуется, и необходимо будет дать правовую оценку всем бесчеловечным санкциям в отношении российских спортсменов. И эти люди еще учат жизни нас", – сказал Васильев.

Напомним, World Aquatics выставила ряд жестких требований россиянам для получения ими так называемого нейтрального статуса и допуска к ЧМ-2025. Это вызвало приступ ярости у бывшего хоккеиста и депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова пожаловалась, что от россиян требуют забыть о своей стране условиями допуска к международным турнирам.

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