Безработный иностранец, который громил Украину на Евро: "Динамо" выбрало нового тренера – медиа

Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску может стать новым наставником киевского "Динамо". "Бело-синие" ведут активные переговоры с 48-летним специалистом, который находится в статусе безработного с осени минувшего года, когда покинул варшавскую "Легию".

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Об этом информирует портал WP SportoweFakty. По данным источника, руководство киевского клуба сделало финансово выгодное предложение Йорданеску. Румынский специалист может подписать с "Динамо" трехлетний контракт с "хорошей зарплатой", однако пока тренер находится в раздумьях.

Йорданеску анализирует ситуацию с учетом преступной войны, которую против нашей страны продолжает вести российское террористическое государство. Пока румын не принял окончательного решения.

Отметим, что со сборной Румынии возможный тренер киевлян играл на чемпионате Европы-2024, где его команда в стартовом матче разбила украинскую 3:0. Йорданеску также возглавлял "Клуж", "Стяуа", софийский ЦСКА. Специалист становился чемпионом Румынии, а также дважды выигрывал Суперкубок родной страны и Польши.

Напомним, нынешний тренер "Динамо" Игорь Костюк находится под угрозой отставки после вылета команды из еврокубков, а также неудач в чемпионате Украины, где "бело-синие" проиграли дебютанту дивизиона "Буковине" (0:3) и сыграли вничью с ЛНЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков может стать новым тренером киевского "Динамо".

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