"Динамо" может возглавить Петраков – СМИ

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков может вернуться к работе в клубном футболе. По информации журналиста и ведущего YouTube-канала "Камон, Плей!" Артема Онищенко, специалист рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост наставника киевского "Динамо" вместо Игоря Костюка.

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"Я не знаю, возможно, рассматривают Ювичовича, возможно, рассматривают Михайленко, который был на матче "Динамо" – ЛНЗ, возможно, до сих пор пытаются уговорить Сергея Кравченко из "Полесья", помощника Руслана Ротаня. И на самом деле вариантов немного, хотя когда-то я слышал фамилию Петракова и что это действительно реальный кандидат на должность нового тренера", – сказал Онищенко

По словам журналиста, руководство клуба может рассматривать варианты на случай смены главного тренера после седьмого тура УПЛ, когда наступит пауза на матчи сборных.

Последним местом работы Петракова была сборная Армении, которую он возглавлял с января 2023 года по октябрь 2024-го. До этого специалист руководил национальной командой Украины.

Главным достижением Петракова стала победа сборной Украины на чемпионате мира U-20 в 2019 году.

Как сообщал OBOZ.UA, информация о том, что в "Динамо" рассматривают кандидатуру Александра Петракова на пост главного тренера на случай ухудшения результатов команды под руководством Игоря Костюка, появилась еще в апреле. Тогда об этом сообщил в своем подкасте журналист Игорь Бурбас, ссылаясь на источники в окружении руководства киевского клуба.

Перед 2023 годом Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила прекратить сотрудничество с Петраковым. Контракт с ним, срок действия которого завершился 31 декабря 2022-го, продлевать не стали.

65-летний специалист не смог вывести "сине-желтых" в финальную часть чемпионата мира 2022 года и в дивизион А Лиги наций.

Напомним, что Игорь Костюк был назначен главным тренером первой команды киевского "Динамо" 17 декабря 2025 года. До этого, с 27 ноября 2025 года, он работал в статусе исполняющего обязанности после увольнения Александра Шовковского.

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