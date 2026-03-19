Беременная Харлан впервые призналась, кто у нее должен родиться. Фото

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан ждет девочку. 35-летняя спортсменка из Николаева показала совместные фото со своим итальянским женихом и отцом ребенка Луиджи Самеле.

Видео дня

Фотографии с новостью Харлан опубликовала в своем Instagram. В кадре пара вместе показывает округлившийся живот спортсменки, на котором написано "Это девочка".

Украинская фехтовальная звезда Ольга Харлан и итальянский саблист Луиджи Самеле стали одной из самых ярких пар в мире спорта.

Их отношения начались не сразу — они знали друг друга более десяти лет, выступая на совместных соревнованиях, однако искра вспыхнула только в 2018 году. После развода Ольги с первым мужем именно Луиджи проявил инициативу и пригласил ее на ужин во время соревнований в США.

С тех пор пара практически неразлучна, несмотря на вызовы жизни на две страны и напряженные тренировочные графики. Этот союз стал настоящей опорой для Харлан в самые тяжелые времена.

Самеле поддерживал Ольгу после неудачи в Токио и стал ее главным тылом после начала полномасштабного вторжения, когда помог семье спортсменки обосноваться в Италии.

Кульминацией их истории стала Олимпиада-2024 в Париже.

Сначала Ольга эмоционально болела за Луиджи, когда тот взял "бронзу", а через несколько дней уже итальянец не сдерживал слез радости, когда Харлан завоевала свое историческое "золото". Сейчас пара официально помолвлена: осенью 2024 года Луиджи сделал Ольге романтическое предложение, на которое титулованная чемпионка ответила "да".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!