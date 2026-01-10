Беленюк из Буковеля поиздевался над киевлянами, которым посоветовали уезжать из Киева. Фотофакт

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк иронично отреагировал на призыв мэра Киева временно покинуть столицу после очередного обстрела. Спортсмен опубликовал фото с горнолыжного курорта Буковель, сопроводив его насмешливым комментарием.

9 января мэр Киева Виталий Кличко после ракетного удара по столице обратился к жителям города в своем Telegram-канале. Он призвал киевлян, у которых есть такая возможность, временно выехать за пределы Киева в места с альтернативными источниками электроэнергии и тепла.

В Instagram 34-летний народный депутат от партии "Слуга народа" опубликовал фото с отдыха в Буковеле, подписав его: "Мэр сказал выехать из Киева. Кто мы такие, чтобы не послушаться?".

Напомним, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки часть Киева осталась без отопления, в том числе и ряд медицинских учреждений. Для обогрева киевских больниц "Киевтеплоэнерго" развернуло мобильные передвижные котельные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись на энергетику: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.

Отметим, что после обстрела в Киеве сохраняется тяжелая ситуация в энергосистеме В части районов есть проблемы со светом, водой и теплом. 10 января до сих пор нет возможности вернуться к графику отключений по всему городу.

