'Бавария' – 'Реал': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в первом полуфинале Лиги чемпионов примет на своем поле мадридский "Реал". Поединок одних самых титулованных коллективов Европы со стоится во вторник, 30 апреля.

Встречу принимает стадион "Альянц Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Реал". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "БАВАРИЯ" – "РЕАЛ"

Лига чемпионов. Полуфинал

Первый матч

Мюнхен, стадион "Альянц Арена"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция), арбитр VAR: Жером Бризар (Франция)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:0

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28 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Сезон Лиги чемпионов вступил в решающую стадию. Четыре команды продолжают битву за главный трофей клубного сезона.

"Бавария" и "Реал" встречались в турнире фантастические 26 раз. Любопытно, что при это они никогда не оспаривали кубок в решающем матче. В последний раз соперники пересекались в сезоне 2017/2018, когда испанцы были сильнее на путик к финалу на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Известно, что в стартовым составе "Реала" выйдет вратарь сборной Украины Андрей Лунин. В то же время, наставник мадридцев Карло Анчелотти подготовил план возвращения в основу Тибо Куртуа.

Как сообщал OBOZ.UA, "Реал" стал главным претендентом на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta после того, как победил в четвертьфинале турнира "Манчестер Сити".

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