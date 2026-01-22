'Арсенал' выгнал Зинченко

Лондонский "Арсенал" окончательно расстается с Александром Зинченко. Руководство клуба и главный тренер Микель Артета приняли решение расчистить состав в зимнее трансферное окно и 29-летний футболист сборной Украины не входит в планы испанского специалиста.

Как сообщает mercatofootanglais.com, "Арсенал" близок к завершению полноценного трансфера украинского защитника в нидерландский "Аякс". Изначально рассматривался вариант аренды до конца сезона, однако теперь лондонцы настаивают на окончательной сделке, поскольку контракт Зинченко вступил в последние шесть месяцев.

Первую половину сезона футболист провел в аренде в "Ноттингем Форест", после чего досрочно вернулся в расположение "Арсенала". Медосмотр для перехода в "Аякс" был запланирован ранее, но его пришлось перенести, при этом ожидается, что процедура состоится в ближайшие дни и соглашение будет официально объявлено до закрытия трансферного окна.

Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года и за три с половиной сезона провел за клуб 91 матч во всех турнирах. В текущем сезоне украинец не входил в число ключевых игроков команды, что и стало одной из причин решения о его уходе.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 января Александр Зинченко провел свой один из худших поединков в Англии. Украинец вышел в стартовом составе и провально выступил в третьем раунде Кубка Англии от "Рексхэма".

