'Антиукраинская' сборная стала худшей командой ЧМ-2025 по хоккею, но не вылетела из элитного дивизиона

Сборная Венгрии по хоккею стала худшей командой чемпионата мира, который в эти дни проходит в Стокгольме и Хернинге. Мадьяры вместе с еще двумя командами набрали меньше всех очков, пропустили больше всего голов и, как и французы, забили меньше всего шайб.

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В семи поединках венгерские хоккеисты, которые представляют страну, выступающую на стороне РФ в войне против Украины, добыли всего одну победу. Однако именно триумф в лобовом противостоянии с казахстанцами позволил им избежать вылета в дивизион IA.

На счету команды тренера Гергея Майорошша всего восемь голов, а в свои ворота она пропустила целых 39. Это худший показатель на турнире – Казахстан идет с большим отрывом, получив в свои ворота 32 точных броска.

Венгры также имеют худшую разницу голов – "-31". Также вратари команды показали самый низкий процент отраженных ударов среди всех участников.

Отметим, что вместе с казахами из элитного дивизиона вылетела команда Франции. Эти сборные станут соперниками Украины на ЧМ-2026 в дивизионе IA.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по хоккею произошло знаковые событие, которое случилось впервые в XXI веке.

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