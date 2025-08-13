Английский гранд покупает за 43 млн евро футболиста сборной Украины, которого выгоняет из команды итальянский тренер

Английский "Эвертон" сделал официальное предложение "Роме" о трансфере нападающего сборной Украины Артёма Довбика. По данным Football Insider, мерсисайдцы готовы заплатить за 28-летнего форварда 37 миллионов фунтов (около 43 миллионов евро).

Довбик, перебравшийся в римский клуб из "Жироны" полтора года назад, забил 12 мячей в прошлом сезоне Серии А. Однако, по информации СМИ, итальянский тренер "Ромы" больше не рассчитывает на украинца и готов отпустить его уже в это трансферное окно.

На форварда также претендуют другие клубы АПЛ — "Вест Хэм", "Лидс" и "Сандерленд", но именно "Эвертон" сделал первый официальный шаг. Ранее команды встречались в товарищеском матче, где "Рома" обыграла англичан 1:0, а Довбик провёл на поле 80 минут.

Если сделка состоится, украинец станет вторым громким приобретением "Эвертона" этим летом после подписания Джека Грилиша.

Отметим, что, по данным СМИ, тренер римского клуба уже принял решение избавиться от нашего соотечественника, а "Рома" готова отпустить Довбика минимум за 32 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, интерес к украинскому форварду Артему Довбику проявляет новичок английской Премьер-лиги "Лидс", который готов выложить за игрока почти 40 миллионов евро.

Минувшим летом "волки" заплатили за Артема испанской "Жироне" 37 миллионов евро, включая бонусы.

В прошлом сезоне Довбик сыграл 45 матчей за римлян во всех турнирах и записал на свой счет 17 голов – 12 в чемпионате Италии, три в национальном кубке и два в Лиге Европы. Также форвард отличился забитым мячом за национальную сборную Украины в игре Лиги наций с Чехией.

