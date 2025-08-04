Итальянский тренер решил выгнать футболист сборной Украины из команды – СМИ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик больше не входит в планы нового главного тренера итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини. 28-летний футболист не убедил наставника в том, что он готов выполнять его требования в атаке, а продолжает демонстрировать прежние навыки.

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Об этом информирует газета Il Tempo. По данным журналистов, Гасперини в последних контрольных матчах убедился в том, что действия Довбика на поле не меняются. По той же причина украинского нападающего критиковал и бывший тренер "волков" Клаудио Раньери.

Довбика выставят на трансфер и рассмотрят предложения от заинтересованных клубов. При этом "Рома" готова продать Артема за 32 миллиона евро, чтобы отбить затраты на покупку украинца у испанской "Жироны".

Стоит отметить, что накануне нового сезона Артем получил девятый номер, который ассоциируется с ключевым футболистом атаке в концепции Гасперини. Также известно, что интерес к украинскому форварду проявляет новичок английской Премьер-лиги "Лидс", который готов выложить за игрока почти 40 миллионов евро.

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