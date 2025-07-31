Футболист сборной Украины за 40 млн евро может перейти в английский клуб: СМИ раскрыли детали

Новичок английской Премьер-лиги "Лидс" рассматривает возможность трансфера нападающего сборной Украины Артем Довбика. Британцы, которые в минувшем сезоне выиграли первенство Чемпионшипа и поднялись в элиту, готовы заплатить итальянской "Роме" требуемые 40 миллионов евро.

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Об этом информирует портал MOT Leeds News. По его данным, "Лидс" уже контактировал с окружением футболиста, однако официального предложения итальянским "волкам" пока не сделал. При этом в команде тренера Даниеля Фарке считают Довбика едва ли не идеальным вариантом.

Украинец столкнулся с критикой после своего первого сезона в Италии. 17 голов в 45 матчах во всех турнирах в Риме посчитали не тем результатом, которого ждали от Артема.

Кроме того, нынешнем летом "Рому" возглавил Джанпьеро Гасперини, для которого интенсивная работа нападающего является ключевой в его игровой модели. В то же время накануне старта нового сезона Добвик стал новой девяткой римской команды, сменив номер.

"Волки" ведут подготовку к новому сезону, проведя ряд контрольных матчей, участия в которых украинец не принимал из-за микротравмы.

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