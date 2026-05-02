Министр войны США Хегсет напомнил, что "совокупный [годовой] ВВП европейских стран [членов ЕС] составляет более 20 триллионов долларов, в то время как экономика России оценивается приблизительно в 2 триллиона долларов".

Он считает, что в таких условиях Европа способна самостоятельно финансировать значительную часть помощи Украине.

Хегсет подчеркнул, что если война настолько важна для европейцев, то они должны вкладывать больше ресурсов.

Приведу в связи с этим цифры от Института мировой экономики Киля (Германия) об общих размерах помощи Украине от каждого государства с начала полномасштабной войны - по состоянию на 28 февраля этого года в млрд евро, расположив страны-доноры не по алфавиту, как наш Минфин, а согласно именно размеру помощи:

ЕС (Совет Европы и комиссии) 190,7

США [сумма при Трампе не менялась] 119,0

Германия 47,2

Великобритания 32,3

Норвегия 24,7

Швеция 19,2

Япония 18,8

Канада 16,4

Нидерланды 13,7

Дания 12,1

Франция 10,3

Польша 6,4

Швейцария 5,8

Финляндия 4,4

Италия 4,1

Бельгия 3,7

Испания 3,5

Южная Корея 2,8

Литва 1,6

Эстония 1,2

Австралия 1,1

Австрия 0,9

Чехия 0,9

Словакия 0,7

Латвия 0,7

Люксембург 0,6

Румыния 0,5

Португалия 0,5

Ирландия 0,4

Хорватия 0,4

Болгария 0,2

Греция 0,2

Словения 0,1

Исландия 0,1

Тайвань 0,1

Новая Зеландия 0,1

Турция 0,1

Венгрия 0,1

Кипр 0,0

Индия 0,0

Китай 0,0

Мальта 0,0

Всего 545,5

(Одинаковые показатели - вследствие округлений, однако же порядок расположения расшифровывает, чей вклад всё же больше.)

Заодно в который раз отмечу: высокие размеры помощи – явно "непропорциональные!" – Норвегии, Швеции, Нидерландов, Дании и, наоборот, относительно не очень большие - шумной Франции (ниже каждой из всех 4 упомянутых выше!), Австралии (ниже Литвы и Эстонии!),Румынии (ниже Люксембурга!), Португалии (ещё ниже!), Турции (меньше Исландии!), Индии (меньше Кипра!), Китая (ещё меньше!).

Так вот, из общей полутриллионной с лишним з лишним (в евро) мировой помощи Украине с начала полномасштабной войны – на страны даже только лишь Евросоюза, то есть без Британии, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Турции и, понятно, неевропейских, приходится, учитывая упомянутый первым коллективный взнос ЕС как такового, почти втрое больше того, сколько США успели предоставить во времена Байдена.

Если же учитывать помощь Украине от всех подряд европейских государств, то она превышает предоставленную Штатами уже и в более трёх раз.

Так что американцы должны вновь немного подключаться: авторитет "главной страны мира" стоит иногда чем-то подкармливать-подпитывать.