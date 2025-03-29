'Одна из наименьших зарплат'. Стало известно, сколько млн евро получает украинский футболист в 'Реале'

Андрей Лунин, вратарь мадридского "Реала", имеет одну из самых низких зарплат в команде. Согласно данным Football Transfers, 26-летний футболист сборной Украины получает 4,5 миллиона евро в год, что делает его одним из аутсайдеров по этому показателю среди игроков клуба.

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Для сравнения, самыми высокооплачиваемыми футболистами "Реала" являются Килиан Мбаппе, который зарабатывает 31,25 миллиона евро, и Давид Алаба с 22,5 миллиона евро в год. Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор получают по 21 миллиону евро каждый.

Что касается статистики Лунина, то он продолжает быть важным игроком в роли второго вратаря команды. В сезоне 2024-2025 он уже успел выйти на поле несколько раз, продемонстрировав свою стабильность и высокий уровень игры.

Несмотря на невысокую зарплату, украинец остаётся частью одного из самых титулованных клубов мира, регулярно получая шанс проявить себя в матчах Кубка и Лиги чемпионов.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Лунина на конец 2024 года составляла 20 млн евро.

В текущем сезоне голкипер сборной Украины сыграл в 10 матчах за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 голов, и в 4 поединках отстояв на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 марта в матче 27-го тура Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Райо Вальекано" со счётом 2:1. Важную роль в этой победе сыграл именно Андрей, которого главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустил вместо бельгийца Тибо Куртуа.

В начале осени Андрей подписал новый контракт с "королевским клубом" до лета 2030 года, однако уже сейчас он готовится уйти из "Реала".

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