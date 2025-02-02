Анчелотти не захотел выпускать украинского голкипера и 'Реал' потерпел сенсационное поражение. Видео

"Эспаньол" сотворил грандиозную сенсацию, обыграв "Реал Мадрид" в 22-м туре чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0. Победу хозяевам принес Карлос Ромеро, забивший на 85-й минуте после быстрой контратаки, начатой Омаром Эль-Хиляли.

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Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти в очередной раз оставил украинского голкипера Андрея Лунина на скамейке запасных, выпустив Тибо Куртуа и бельгиец не смог спасти команду.

Форвард "Эспаньола" уверенно переиграл Тибо, пробив мимо него в сетку ворот.

Мадридцы доминировали по ходу встречи, владея мячом 76% времени (это рекорд) и создавая множество опасных моментов.

Уже в первом тайме Джуд Беллингем несколько раз проверил голкипера, но Хоан Гарсия блестяще отражал удары. На 20-й минуте Винисиус Жуниор забил, но гол был отменен из-за офсайда. В концовке первого тайма "Реал" заработал несколько стандартов, но так и не смог извлечь из них выгоду.

Во втором тайме гости продолжили атаковать, но Гарсия продолжал творить чудеса в воротах. На 51-й минуте Мбаппе попал в штангу ударом головой, а позже Винисиус и Родриго наносили мощные удары, но защитники подставлялись под мяч. "Эспаньол" грамотно оборонялся и использовал редкие шансы для контратак.

После гола Ромеро "Реал" пошел вперед большими силами, но удача была не на их стороне. На 90+8-й минуте Мбаппе получил отличный шанс сравнять счет, но пробил мимо ворот из пределов штрафной.

Как сообщал OBOZ.UA, главный конкурент Лунина Тибо Куртуа опозорился в 20-м туре чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. В матче против "Лас-Пальмаса" бельгиец пропустил гол уже на 26-й секунде.

10 января появилась информация, что Андрей может покинуть мадридский клуб уже в самое ближайшее время – в зимнее или летнее трансферное окно. 25-летний футболист сборной Украины, который осенью подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года и хочет получать больше игрового времени, находится в поиске новой команды.

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