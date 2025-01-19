Анчелотти усадил Лунина в запас, после чего 'Реал' пропустил гол на 26-секунде. Видео

Главный конкурент украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Тибо Куртуа опозорился в 20-м туре чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге. В матче против "Лас-Пальмаса" бельгиец пропустил гол уже на 26-й секунде.

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Сразу после стартового свистка Альберто Молейро протянул мяч по левому флангу, отдал пас на Фабиу Силву, а тот покатил дальше на Сандро Рамирес, сам при этом побежав в штрафную. 29-летний нападающий уже с другого фланга смог вырезать идеальную передачу, которую успешно замкнул Силва.

Пропустив такой быстрый гол подопечные Карло Анчелотти смогли перевернуть ход встречи и забить подряд 4 безответных мяча. Поединок завершился с разгромным счетом 4:1.

Для 32-летнего Куртуа этот гол стал 28-м пропущенным в 24 матчах текущего сезона.

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Напомним, что в последнем поединке Кубка Испании против "Сельты" он провел полный матч и получил одну из худших оценок в команде.

10 января появилась информация, что Андрей может покинуть мадридский клуб уже в самое ближайшее время – в зимнее или летнее трансферное окно. 25-летний футболист сборной Украины, который осенью подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года и хочет получать больше игрового времени, находится в поиске новой команды.

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