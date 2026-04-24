Американский супертяж пожелал Усику поражения от Верхувена

Американский супертяж Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО) выразил надежду на то, что Александр Усик (24-0, 15 КО) проиграет в поединке против Рик Верхувена (1-0, 1 КО). Боксер из Нью-Йорка отметил, что украинец на бумаге, безусловно, выглядит явным фаворитом, но у нидерландца есть все шансы на победу.

Об этом Миллер заявил в интервью промоутерской компании Matchroom Boxing, которая опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 37-летний супертяж подчеркнул, что Верхувен обладает всеми качествами, чтобы шокировать Усика.

"Рико очень целеустремлённый. Он не какой-то там слабак. Так что я поднял бы его руку. Я начинал свою карьеру в кикбоксинге вместе с Рико Верховеном. Он феноменальный боец ​​в своем уважаемом виде спорта. Если судить по статистике, да, бой в пользу Усика. Да, Усик должен победить и все такое. Да, мы можем так сказать, но я ставлю на своего парня. Рико, давай!" – сказал Миллер.

Напомним, вечер бокса The Ring: Glory in Giza в Египте с участием Усика и Верхувена 23 мая. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Рико Верхувен провели дуэль взглядов накануне своего боя. Также знаменитый британец Тони Белью поставил точку в карьере украинца.

