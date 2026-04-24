Эпштейн несколько лет удерживал своих жертв в лондонских квартирах: всплыли громкие подробности

Американский финансист Джеффри Эпштейн удерживал женщин в нескольких квартирах в Лондоне даже после того, как британская полиция отказалась расследовать его деятельность. Шесть женщин, которые проживали в этих помещениях, впоследствии заявили о насилии с его стороны.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании BBC. Журналисты проработали материалы Министерства юстиции США, чтобы воссоздать полную картину деятельности Эпштейна в Великобритании.

По данным расследования, Эпштейн арендовал по меньшей мере четыре квартиры в престижном районе Кенсингтон и Челси. В этих квартирах проживали женщины, которых привезли в страну из России, Восточной Европы и других регионов. Это произошло после того, как в 2015 году полиция Лондона отказалась расследовать заявление Вирджинии Джуффре о международной торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Тогда правоохранители заявляли, что действовали в рамках обоснованных направлений расследования, допрашивали заявительницу и сотрудничали с американскими следователями. Однако новые данные свидетельствуют, что деятельность Эпштейна в Британии была шире, чем считалось ранее, и включала разветвленную инфраструктуру жилья и регулярное перемещение женщин между странами.

Согласно электронным письмам, некоторых женщин заставляли вовлекать других в схему сексуальной эксплуатации. Их также регулярно перевозили в Париж поездами Eurostar. С 2011 по 2019 год Эпштейн приобрел по меньшей мере 53 билета на эти рейсы, значительную часть из них уже после заявления Джуффре.

Документы свидетельствуют, что финансист поддерживал контакт с женщинами до своего ареста в 2019 году, оплачивал их жилье, обучение и ежедневные расходы, но при этом контролировал их жизнь. Несмотря на престижные адреса, условия проживания иногда были неудовлетворительными. Сам финансист в переписке мог реагировать агрессивно, требуя работать на него или вернуть потраченные средства.

Расследование также зафиксировало более 120 частных и коммерческих авиаперелетов, связанных с Эпштейном, включая маршруты в Великобританию. Кроме того, в Британии обнаружили людей, которые работали на него и его сообщницу, в частности водителя, помощницу и бывшую сотрудницу домохозяйства.

Отдельно отмечается, что полиция имела и другие возможности открыть дело против него. Например, в начале 2020 года еще одна женщина обратилась с заявлением о насилии, но неизвестно, рассмотрели ли его. В том же году власти уже знали об аренде по меньшей мере одной квартиры, даже после смерти Эпштейна в тюрьме.

По состоянию на момент публикации, правоохранители проверяют информацию о возможном использовании лондонских аэропортов как транзитных пунктов в схемах торговли людьми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!