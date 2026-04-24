В Вашингтоне установили 20 тыс. плюшевых мишек в поддержку похищенных Россией украинских детей. Фото

23 апреля в центре Вашингтона ( США) установили инсталляцию из 20 тысяч плюшевых мишек. Каждая игрушка символизирует украинского ребенка, которого во время полномасштабной войны похитила Россия.

Об этом рассказал журналист Остап Ярыш. Он уточнил, что мишек разместили на 70-метровой вертикальной стене, неподалеку Капитолийского холма. Из игрушек сформировали надпись "BRING KIDS BACK" ("верните детей" – англ.).

По словам организаторов, такой формат выбрали, потому что не могут обнародовать персональные данные похищенных детей, ведь это может усложнить их возвращение. Инициатор акции Екатерина Павлевич отметила, что главная цель – наглядно показать масштаб проблемы и привлечь внимание американских властей.

"Мы хотели продемонстрировать очень визуальным прямым способом, что значит 20 тысяч детей. Один мишка символизирует одного ребенка, похищенного Россией. Наша цель – сделать так, чтобы Конгресс, администрация, Вашингтон не могли игнорировать масштаб проблемы похищения детей", – рассказала она в комментарии медиа.

Кроме того, рядом с инсталляцией состоялся митинг, который собрал американских политиков, религиозных деятелей и правозащитников. Все они призвали усилить санкции и вернуть украинских детей на родину.

"Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, законов войны. Это военное преступление, и если это сделано намеренно, чтобы победить народ, это является частью доказательства геноцида", – заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

Республиканец Майкл Маккол предполагает, что на самом деле реальное количество похищенных детей может достигать 100 тысяч. Он также рассказал об инициативе включить вопрос возвращения детей в возможные договоренности о прекращении огня.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что работает над двухпартийным законопроектом. Документ который предусматривает признание Владимира Путина военным преступником, если детей не вернут. Кроме того, он добавил, что в мае планирует в очередной раз посетить Украину.

"Мы должны обеспечить сохранение Украины как нации, как народа, как культуры, и я могу вам сказать, что американский народ будет за вами", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины сообщил, что только с начала 2026 года в Украину удалось вернуть 150 детей, которых похитила Россия. Всего в рамках инициативы Bring Kids Back UA домой удалось вернуть более 2100 украинских детей.

В целом РФ должна вернуть Киеву более 19,5 тыс. детей. При этом Россия предлагала обменивать похищенных украинских детей на пленных в Украине оккупантов, что является вне понимания, не говоря уже о международном праве.

Как сообщал OBOZ.UA, с оккупированных украинских территорий на подконтрольные Украине территории 3 апреля вернулись еще семеро украинских детей. Это – подростки в возрасте от 13 до 17 лет, организовать их возвращение удалось благодаря активным усилиям команды уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

