Американский фигурист обратился к Украине после завоевания медали чемпионата мира

Украинско-американский дуэт Вадима Колесника и Эмили Зингас занял третье место на чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию в Праге. После выступления спортсмен публично высказался о войне и поддержал Украину.

Пара выступала в танцах на льду и по сумме двух программ набрала 209,20 балла, что позволило им завоевать "бронзу". В ритмическом танце они стали четвертыми с результатом 84,21 балла, а в произвольном также показали четвертый результат.

Для Колесника эта награда стала первой в карьере на уровне чемпионатов мира. Турнир стал для дуэта первым крупным стартом после Олимпийских игр 2026 года, где они заняли пятое место, дважды обновив личные рекорды.

Вадим родился и начал заниматься фигурным катанием в Харькове. В 2016 году он переехал в США для тренировок в группе Игоря Шпильбанда. У него есть старший брат Игорь, который служит в ВСУ.

Победу в соревнованиях одержали представители Франции Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон с результатом 230,81 балла, вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 211,52 балла.

Отставание дуэта Колесника и Зингас от "серебра" составило 2,32 балла, от первого места — 21,61.

После завершения соревнований Колесник в комментарии "Суспильному" отметил: "Я хочу посвятить эту медаль своей семье, родителям, маме и папе, которые всегда верили в меня и поддерживали меня на этом пути, которые отправили меня ребенком в США, чтобы я осуществил свою мечту. Я дарю им эту медаль, большое спасибо. И мои слова для всего мира: война должна прекратиться. Так много людей погибло, и нам нужен мир. Будь сильной, Украина".

Колесник отдельно отметил прогресс дуэта по сравнению с предыдущими сезонами: "Два года назад у нас было отставание в 20 очков от Пайпер и Пола. Мы постепенно сокращаем разрыв. Посмотрим, что будет в следующем году".

