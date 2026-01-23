Бывший украинский фигурист, выступивший против россиян, стал чемпионом четырех континентов в Пекине

Уроженец Украины Вадим Колесник в паре со своей партнершей Эмилией Зингас выиграл Чемпионат четырех континентов, который проходит в Китае с 22-го по 25 января. Харьковчанин, который в 2025-м получил паспорт США и получил право выступать на Олимпийских играх в феврале, стал обладателем своего самого громкого титула.

Видео дня

Поскольку накануне ОИ-2026 в Пекин не приехал никто из обладателей наград прошлого года, то фаворитами соревнований были как раз Колесник и Зингас, которые проводили свой лучший сезон и впервые стали призерами элитной серии Гран-при.

Дуэт, который тренирует известный специалист Игорь Шпильбанд, в начале этого года стал серебряным призером первенства США. А теперь доказал, что это была вполне заслуженная награда, ведь их основными конкурентами в Китае были как раз американцы, в частности Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, которые побеждали на чемпионате четырех континентов в 2022-м.

Но в этом году Зингас и Колесник были вне конкуренции, обновив личный рекорд со 122,89 балла за произвольный танец и 202,86 – по сумме. Грин и Парсонс заняли как раз второе место (194,72), третье также досталось фигуристам под звездно-полосатым флагом – Уни Браун и Гейдж Брауну (190,78).

Напомним, что в 15 лет Колесник рискнул и отправился в Штаты, чтобы тренироваться у известного специалиста Игоря Шпильбанда, который, кстати, еще в феврале 2022-го сделал на своей странице в Instagram сообщение с украинским флагом и осуждением вторжения РФ: "Война – это не решение проблем, война – это преступление!".

Ух и намучился Колесник и его семья с рабочей визой в Штаты, но таки достиг своей цели и стал в пару с Эвонли Нгуен, а в 2020-м они выиграли чемпионат мира среди юниоров. Когда дуэт распался, два года искал новую партнершу, пока не встретил Эмили Зингас. До этого она была одиночницей, некоторое время выступала за Кипр и не имела опыта в танцах на льду.

Несколько сезонов Колесник и Зингас штурмовали чемпионат США, чтобы отобраться в сборную на топовые турниры, но никак не могли подняться выше четвертого места. Как оказалось, три сезона Вадим катался с болью: "Два часа, и все, я не мог ничего делать. Поэтому я был не в лучшей форме на прошлом чемпионате Америки".

Перед олимпийским сезоном Вадим взял паузу, чтобы разобраться с травмой. В августе 2025-го украинский фигурист получил американский паспорт, после чего тандем Колесника и Зингас впервые стал призером и финалистами Гран-при в танцах на льду – вместе они получили "серебро" в Китае и "бронзу" в Финляндии.

А в начале января 2025-го 24-летний Колесник наконец выиграл серебряную награду первенства США. Их пара уступила только олимпийским чемпионам и чемпионам мира Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. И теперь в феврале бывший харьковчанин едет на ОИ-2026 в Милан.

Кстати, его родные остаются в Украине, хотя дом семьи в Харькове был разрушен российскими обстрелами в ноябре 2024 года. Брат спортсмена служит в ВСУ, а сам Вадим открыто выступает против возвращения на турниры фигуристов из РФ, которых до этого еще и ловили на употреблении допинга, и возмущается, когда в личных разговорах фигуристы из других стран также против россиян, но боятся делать это публично.

Колесник рассказывал, что получает угрозы из-за антироссийской позиции, но не боится их и продолжает публично высказываться о действиях России и российских спортсменов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что фигурист из Харькова стал звездой в США, а его брат служит в ВСУ.

Также мы рассказывали, что фигурист-чемпион из Украины выступит за США на Олимпиаде, но продолжает борьбу против спортсменов РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!