Адский вызов для "Динамо". Почему матч с ПАОКом станет самым сложным испытанием и чего ожидать от игры в Лиге Европы

Сегодня состоится ответный матч киевского "Динамо" против греческого ПАОКа. После поражения со счётом 2:3 в прошлом матче "бело-синие" подверглись резкой критике за такое отношение к игре. Но действительно ли проблема в самих киевлянах? И как спасти свой путёвку в следующий этап Лиги Европы? Рассказывает OBOZ.UA.

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Первая игра была хорошей или ужасной?

Гол Бражко был вдохновляющим для всех. Поиск путей к воротам, быстрое возобновление атакующего движения при смене вектора, собственно удар издали (даже тогда, когда потребовалось время на обработку мяча). Показалось, что динамовцы поняли свою главную фишку на данный момент и теперь будут так действовать. Но так же легко забил и ПАОК. К голу есть вопросы относительно офсайда, но почему же так легко? Почему так открыто там, где должно быть плотно? Где же снова защита?

К этому вопросу мы вернулись уже через 25 минут. Ассист от Бражка был великолепным, однако есть нюанс: этот ассист вывел на ударную позицию Зафейриса, который правильно разобрался в моменте и вывел свою команду вперёд. Быстрое мышление, чтобы не выбить мяч, а отдать назад (по крайней мере, так хочется аргументировать передачу), должно было стать путем к сохранению контроля, но привело к счету 1:2.

У команды было множество нереализованных моментов, это та же ошибка, что и в матче против "Клуж". Пономаренко нанес больше всех ударов среди всех киевлян, и главный из них произошел уже под конец игры, когда команды обменялись точными ударами и счет стал 2:3, тогда спас вратарь. Из положительных моментов – Буяльский в четверг провел 400-й матч за "Динамо". Все могло бы сложиться иначе, если бы не два случайных гола и лучшая результативность в конце матча. Но все это уже предположения, а поражение, после которого нужно забивать дважды.

"Динамо" спасут замены?

Обновления состава сработали отлично и крайне эффективно. Впервые за долгое время Костюк и его штаб отреагировали качественно, когда свежие игроки повлияли на итоговый результат. С 55-й минуты ПАОК не только не смог забить, но и был вынужден больше времени проводить в обороне. Выход Ярмоленко и Лонвейка стал удачным решением для усиления атаки. Тот же суринамский футболист за чуть больше получаса совершил 29 касаний и создал несколько опасных моментов, провел 7 единоборств и выполнил 89% точных передач. Статистические порталы поставили ему оценку 7,3, и по всем этим показателям он входит в топ среди динамовцев (даже тех, кто вышел на поле с самого начала). Недаром именно ему приписывают организацию гола, как и точный удар.

План на игру готов

Удары издалека – это то, за что следует похвалить "Динамо". Обратите внимание, сколько из них было в створ и сколько прошло опасно рядом с воротами! Разные футболисты пытались так забить, Бражко и Лонвейк смогли. Мы писали об этом ещё в прошлом анонсе, поэтому для Лиги Европы этот план показал свою эффективность.

Особая задача – нейтрализовать Константелиаса. Ему всего 23, и с 19 лет этот вингер остаётся секретным оружием соперника. Если дать ему слишком много свободы, это сильно повлияет на ход игры, что мы видели собственными глазами. За полный матч он нанёс 5 ударов, 3 из которых в створ (половина от всех попыток команды). Яннис отличился голом и ассистом. Ключевой игрок ПАОКа даже с жёлтой карточкой стал лучшим игроком встречи. Он точно выйдет в стартовом составе на сегодняшнюю игру, что станет особым испытанием для всех зон, ведь у него нет чёткой позиции. Костюк должен обратить внимание на ситуативное усиление, ведь фланговым защитникам с обеих сторон было сложно противостоять одному активному футболисту.

Подставляться под удар нужно только физически. На прошлой неделе обе команды одинаково фолили, но у греков аж 4 карточки против 1 у нас. То есть, эмоциональная стабильность у них низкая. Если удастся сравнять счёт, нужно позволить подкаты. Так появится красная карточка, и будет немного легче удерживать счёт. Это не план Б, но почему бы не держать его в голове?

На трибунах ожидаются постоянные провокации

Это именно тот случай, когда вся концентрация должна быть исключительно на поле, ведь на трибунах ожидаются триколоры. Так уже было в Люблине, когда греческие болельщики поднимали в своём секторе российский флаг. Говорят, что могла произойти и драка. По этому поводу киевляне выступили с официальным обращением о том, что эти "фанаты" не понимают тех ужасов, которые сейчас переживает украинский народ из-за российской агрессии. И это несмотря на то, что даже игроки греческого клуба призывали убрать российскую символику.

Очевидно, нет нужды напоминать о позиции УЕФА, которая с началом российской агрессии в Украине отстранила все команды РФ от участия в континентальных соревнованиях. Накануне ответного матча между «ПАОК» и киевским «Динамо» предлагаем ответственным лицам высшего футбольного органа Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые они демонстрируют в отношении проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны, чтобы не допустить повторения провокаций - Из заявления «Динамо» Киев

Но давайте будем честными: ждать чего-то от УЕФА в данном случае не стоит. На фоне разговоров о возвращении россиян в большой спорт, максимум, что может быть – выпишут штраф, да и то, долго будут искать повод для таких санкций. Поэтому "динамовцам" следует сосредоточиться исключительно на игре, всё остальное уже ответственность футбольных функционеров.

Когда смотреть матч и что будет в других играх?

Опять все украинские матчи пройдут почти одновременно. Игра ПАОКа с "Динамо" начнется сегодня в 20:45, тогда как ЛНЗ проведет свой ответный матч с "Гентом" в Лиге конференций в 21:30. В любом случае следующий соперник "Динамо" станет известен ближе к полуночи.