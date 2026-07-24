Лишняя даже для Украины. Почему Лига конференций не нужна УЕФА и надо ли ее закрывать

На этой неделе в борьбу за Лигу конференций включились два украинских клуба – ЛНЗ и "Полесье", – а киевское "Динамо" по-прежнему рассматривает этот турнир как запасной вариант после Лиги Европы. Но какая на самом деле польза от соревнования, где даже на основных этапах бывают неизвестные клубы из неизвестных стран? И почему создается впечатление, что к шестому розыгрышу УЕФА просто забыла о своем новом проекте? OBOZ.UA рассказывает, почему этот турнир совершенно не нужен Европе и можно ли его как-то спасти.

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Турнир создали для других стран. Но другие едва выигрывают

Трудно представить, но прошло уже 5 лет с тех пор, как Лига конференций существует в европейском расписании. И среди победителей там… нет неожиданных имен. Выделяется разве что "Олимпиакос", самый титулованный клуб Греции: их первый большой успех в Европе пришёлся только на 2024 год! А в остальном – "Челси", "Вест Хэм", "Рома" и "Кристал Пэлас". Их финальные соперники – тоже известные команды: "Фейеноорд", дважды "Фиорентина", "Бетис" и "Райо". Это все клубы высокого уровня, для которых трофеи могут быть чем-то желанным, но высокие спортивные результаты – не новость.

В прошлом сезоне в этап лиги вышли 36 команд из 29 стран! Среди них были и такие экзотические страны, как Кипр, Северная Македония, Армения, Мальта и даже Гибралтар! Были представлены и лидеры европейского континента – по 1 клубу из Франции, Испании, Англии, Италии и Германии. Больше всего в группу попали поляков, но уже в четвертьфинале все они выбыли. Также по два клуба выставили Чехия, Кипр и Украина ("Динамо" и "Шахтер"), а Ирландия стала единственной страной, которая полностью потеряла обе свои команды ещё в 5-м туре.

Здесь даже квалификация другая!

Лига конференций – последний из всех клубных турниров Европы, поэтому здесь могут найти спасение все неудачники, которые летом вылетели из ЛЧ и ЛЕ. К концу июля, когда уже в разгаре второй квалификационный этап, нет ни одного клуба, который точно попал бы в осеннюю группу. Парадокс в том, что в Лигу конференций всё равно попадают представители топ-лиг, и настоящая конкуренция между крупными командами иногда начинается аж в финале. Например, в последнем раунде отбора сейчас находятся "Аталанта", "Монако", "Хетафе", "Фрайбург" и "Брайтон", да и те еще могут вылететь. А ещё соберутся все, кто не удержится в квалификации двух сильнейших турниров.

На этой неделе вступили в борьбу уже все украинские команды, но рядом с ними можно найти такие малоизвестные названия, как израильский "Бейтар", эстонский "Пайде", словенский "Алюминий" или тот же "Клуж", который вылетел от киевлян в Лиге Европы и продолжает борьбу за последнюю возможность удержаться в евросезоне. Для клубов из первой десятки рейтинга УЕФА такая неравная конкуренция – реальный шанс выиграть европейский трофей, иногда даже первая в истории возможность. Но ведущие европейские СМИ о Лиге кубков говорят не иначе, как о соревновании изгоев, где превыше всего стоят личные интересы, а не турнирные задачи.

Никакой выгоды для Украины

Безусловно, Лига конференций – это неотъемлемая часть четверга, когда приходится искать в мультифиде, что же именно выбрать. Менее известные клубы – это способ добавить разнообразия в ваш футбольный досуг, но сначала нужно не только понять, из какой страны клуб и за что он играет. Но Украине не помогает даже это, ведь в этой "песочнице" легких рейтинговых очков мы не собираем почти ничего.

За эти 5 лет успех пришел только в 2026 году, когда "Шахтер" вылетел в Лигу чемпионов из другого турнира и сумел дойти до полуфиналов, чем значительно помог нашему рейтингу коэффициентов. Ещё в 2022 году вырвался вперёд "Днепр-1", однако в плей-офф его путь прервался. У других до этого даже близко не доходило. Еще попадали в ЛК "Заря", "Динамо", "Полесье", "Александрия", "Кривбасс", "Колос" и "Ворскла", но только для того, чтобы на мгновение почувствовать вкус международной арены. Ни одному из этих клубов весенний этап так и не покорился. За такой короткий период 9 украинских клубов так или иначе участвовали в самом слабом турнире Европы, но хоть какой-то успех имели только "горняки". Десятым клубом в этом списке в четверг стал ЛНЗ, сыгравший с "Гентом" нулевую ничью.

Возможно ли спасти Лигу конференций?

УЕФА может даже на шестой год сделать турнир более популярным. Начать следует с того, чтобы самим не позиционировать Лигу конференций как нечто теневое. Ведь права на её трансляции часто продают в пакете с Лигой Европы, из-за чего телеканалы расценивают ЛК по остаточному принципу. А для некоторых стран успех на этом уровне мог бы привлечь местных спонсоров и повысить популярность других матчей.

Смотрели ли вы в прошлом году выступления "Ноа" или "Линкольна"? Для нейтрального болельщика они могут быть интересны только тогда, когда их игра напрямую влияет на наши клубы. Поэтому нужно сместить акцент на человеческие истории, как это было на ЧМ-26 с Кабо-Верде. Команда произвела впечатление, но игроков мы не запомнили. Никого, кроме вратаря Возиньи – его инстаграмный успех доказывает, что даже в таких скромных коллективах человек занимает центральное место.

За места соревнуются сотни клубов из самых разных уголков Европы, в которых порой нет стадиона даже на 5 тысяч мест. А дальше 36 команд играют в этапе лиги так же, как и в ЛЧ и ЛЕ. Учитывая, что там всего 6 туров, мы уже несколько лет подряд наблюдаем, как команды остаются на произвол судьбы из-за жеребьёвки, которая может оказать огромное влияние на итоговый результат. В Лиге конференций эти проблемы ощущаются сильнее, поэтому личные истории футболистов помогут повысить узнаваемость.

Можно пойти ещё дальше и поставить на кон не только путёвку в основной этап Лиги Европы, но и более весомый бонус. Например, бонусные баллы для клубного или национального коэффициента в рейтинге УЕФА. Украина как никто другой знает, насколько это может иметь значение в условиях, когда за каждую евроосень мы вынуждены сражаться с довольно серьезными командами, как это делали на этой неделе "Динамо" в Лиге Европы, а такоже ЛНЗ и "Полесье" в Лиге конференций. Поэтому подарок в виде таких бонусных очков заставил бы представителей крупных лиг относиться к матчам более серьезно.

Если ЛК перестанет восприниматься как лишний или утешительный турнир для неудачников, то она сможет претендовать на статус витрины европейского футбольного разнообразия. Каждый матч будет иметь драматизм, что для УЕФА будет означать долгосрочную финансовую привлекательность. А для публики – нечто интересное далеко за пределами собственного футбола.