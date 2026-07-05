Абсолютную чемпионку России по художественной гимнастике не пустили в Испанию на финал чемпионата

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике София Ильтерякова не смогла принять участие в финале клубного чемпионата Испании. 15-летняя спортсменка пропустила решающую стадию турнира в Кастельоне из-за задержки с выдачей шенгенской визы.

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Финал Liga Iberdrola, одного из главных клубных соревнований по художественной гимнастике в Испании, состоялся 3–4 июля в городе Кастельон. Ильтерякова была включена в заявку клуба La Corredoria из Овьедо, однако приехать на соревнования не смогла.

Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России, спортсменке не успели вовремя вернуть заграничный паспорт с оформленной визой. По этой причине гимнастка не смогла вылететь в Испанию и была вынуждена пропустить борьбу за медали.

Для Ильтеряковой это должен был стать второй старт в составе испанской команды. Ранее она уже выступала за La Corredoria на одном из этапов национальной лиги, который прошел 6–7 июня. Тогда россиянка помогла клубу успешно провести соревнования и выйти в финальную стадию чемпионата.

София Ильтерякова считается одной из самых перспективных молодых гимнасток России. Спортсменка родилась в Уфе 7 августа 2010 года, а подготовку проходит в Москве под руководством Натальи Глембы.

На юниорском уровне Ильтерякова добилась ряда крупных успехов. В 2024 году она стала победительницей Игр БРИКС в упражнении с мячом, а в 2025-м завоевала титул абсолютной чемпионки России среди юниорок.

Сезон 2026 года также складывается для гимнастки успешно. Она выиграла чемпионат Европы в упражнении с обручем, стала серебряным призером чемпионата России в многоборье, а также завоевала несколько наград на этапах Кубка мира. В Софии россиянка получила "серебро", а на соревнованиях в Баку пополнила коллекцию медалей "серебром" и "бронзой".

На международных турнирах Ильтерякова выступает в нейтральном статусе. В текущем сезоне ее имя неоднократно оказывалось в центре внимания после резонансных эпизодов на церемониях награждения, которые получили широкий резонанс в спортивных медиа.

В апреле 15-летняя София Ильтерякова получила предупреждение за нарушение правил поведения во время церемонии награждения. Во время исполнения гимна Украины и демонстрации желто-синего флага на экране за подиумом Ильтерякова не повернулась в их сторону, как того требуют правила церемоний.

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